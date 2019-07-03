Планував із квітня: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко на Одещині 22-річний Микола Тарасов планував злочин ще в квітні 2019 року, маючи намір зґвалтувати будь-яку дитину.

У результаті його вибір випав на сусідську дівчинку. Про це свідчать дані, розміщені в Реєстрі судових рішень, передає "РБК-Україна".

Так, Тарасов зізнався, що на ґрунті постійної сексуальної незадоволеності вже давно замислювався про зґвалтування саме малолітньої дитини. Дашу він обрав, оскільки був добре з нею знайомий і легко міг реалізувати злочинний умисел через те, що знав її звичний маршрут.

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"У червні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вибрав останню жертвою свого злочинного діяння і став виношувати план щодо реалізації його здійснення", – сказано в рішенні суду.

Підозрюваний розповів правоохоронцям, що запросив дівчинку у двір, однак вона відмовилася. Тоді він силою затягнув дитину в господарське приміщення, де побив кулаками і заткнув рот пакетом. Переконавшись, що дівчинка втратила свідомість, Тарасов мав намір її згвалтувати.

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Однак, за словами підозрюваного, через "емоційне перезбудження" у нього не настала ерекція. У зв'язку з цим із метою приховати свій злочин Тарасов вирішив вбити Дашу, завдавши їй рани в шию гострим предметом.

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"Бажаючи познущатися над дитиною, Тарасов цинічно помістив її тіло в нечистоти у вигрібній ямі", – сказано в документі. Після цього підозрюваний спалив одяг дівчинки і зачистив місце злочину.

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Вбивця Даші Лук'яненко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко.

З'явилася інформація, що вбивця Даші Микола Тарасов міг деякий час ховати труп дівчинки в холодильнику.

З'ясувалося, що батьки підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки Миколи Тарасова били дітей палицею і називали "сволотою" і "худобою".

Стало відомо, що мати Тарасова знала про злочин ще до затримання сина.

Мати підозрюваного у звірячому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко на Одещині просила волонтерів допомогти їм із адвокатом.

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