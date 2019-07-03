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Планував із квітня: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення

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Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко на Одещині 22-річний Микола Тарасов планував злочин ще в квітні 2019 року, маючи намір зґвалтувати будь-яку дитину.

У результаті його вибір випав на сусідську дівчинку. Про це свідчать дані, розміщені в Реєстрі судових рішень, передає "РБК-Україна".

Так, Тарасов зізнався, що на ґрунті постійної сексуальної незадоволеності вже давно замислювався про зґвалтування саме малолітньої дитини. Дашу він обрав, оскільки був добре з нею знайомий і легко міг реалізувати злочинний умисел через те, що знав її звичний маршрут.

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Планував із квітня: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення

Скріншот

"У червні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вибрав останню жертвою свого злочинного діяння і став виношувати план щодо реалізації його здійснення", – сказано в рішенні суду.

Підозрюваний розповів правоохоронцям, що запросив дівчинку у двір, однак вона відмовилася. Тоді він силою затягнув дитину в господарське приміщення, де побив кулаками і заткнув рот пакетом. Переконавшись, що дівчинка втратила свідомість, Тарасов мав намір її згвалтувати.

Планував із квітня: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення

Скріншот

Планував із квітня: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення

Скріншот

Однак, за словами підозрюваного, через "емоційне перезбудження" у нього не настала ерекція. У зв'язку з цим із метою приховати свій злочин Тарасов вирішив вбити Дашу, завдавши їй рани в шию гострим предметом.

Планував із квітня: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення

Скріншот

"Бажаючи познущатися над дитиною, Тарасов цинічно помістив її тіло в нечистоти у вигрібній ямі", – сказано в документі. Після цього підозрюваний спалив одяг дівчинки і зачистив місце злочину.

Планував із квітня: вбивця Даші Лук'яненко дав шокуючі свідчення

Скріншот

Вбивця Даші Лук'яненко

Вбивця Даші Лук'яненко

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
Україна
Тег
кримінал
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