План "Б" в Сирії: як Путін прорахувався в Україні

Росія намагалася підірвати європейську єдність кризою біженців з України, проте, їй це не вдалося, саме тому почала формувати аналогічну кризу в Сирії.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів український підприємець і співзасновник громадського об'єднання "Нова країна" Валерій Пекар.

Однак, всупереч планам глави Кремля Володимира Путіна, близько 1,5 мільйонів чоловік стали внутрішньо переміщеними особами, знайшли можливість залишитися і далі жити, працювати в Україні.

"І тоді Росія перейшла до плану "Б" і зробила таку кризу в Сирії. Такого плану з самого початку не було. Сирія - це план "Б", після того як не вдалося в Україні. Але ми не готові до того, що величезна імперія поруч з нами почне розпадатися на шматки і валитися нам на голову", - підсумував Пекар.

Нагадаємо, раніше Пекар назвав наслідки розпаду Росії для України.