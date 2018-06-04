Півострів суворого режиму: в мережі розповіли, як окупанти "шмонають" кримчан

В окупованій Ялті місцеві "правоохоронці" без причини затримують місцевих жителів, вимагаючи у них посвідчення особи під виглядом "спецоперації".

"Окупанти влаштовують шмони в барах і на вулицях, ватники незадоволені своїм злиденним існуванням, закликають перекривати міст і женуть геть понаїхалих", - пише в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Він навів історію жителя Ялти, яка опублікована в одній з місцевих спільнот в соцмережі про те, як його затримали двоє нібито поліцейських в штатському і вимагали показати документи.

"На питання, на якій підставі, сказали, що в Ялті проходить спецоперація "МІГРАНТ", і наполягали на пред'явленні паспорта. Паспорта з собою не виявилося, і хлопці захотіли мене кудись провести - нібито в кімнату допиту для встановлення особи. Навколо ні душі. Ситуація здалася дуже підозрілою, адже поліція не має права на такі дії! Я задав питання, чи затриманий я? І якщо так, то на якій підставі? Вони продовжували наполягати, мовляв, ви не затримані, але давайте-ка ходімо!" - обурювався автор повідомлення.

За його словами, йому довелося дзвонити дружині, щоб вона відправила йому фото паспорта, після чого "правоохоронці" звірили інформацію і відпустили його.

Окупанти перетворили Крим в зону суворого режиму. Історія з Ялти pic.twitter.com/TYbqPKqzOp - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 2 червня 2018 р

Новини Кримнаша. Випуск # 1295 за 03.06.2018 "Завдання путина - розвалити росію" https://t.co/NQ30P3Y0p1 Окупанти влаштовують Шмони в барах і на вулицях, ватники незадоволені своїм злиденним існуванням, закликають перекривати міст і женуть геть понаїхали. pic.twitter.com/pimH131eYY - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 3 червня 2018 р

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі показали нові фото з пляжів Криму.