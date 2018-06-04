УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Півострів суворого режиму: в мережі розповіли, як окупанти "шмонають" кримчан

1.1тЧитати новину російською

В окупованій Ялті місцеві "правоохоронці" без причини затримують місцевих жителів, вимагаючи у них посвідчення особи під виглядом "спецоперації".

"Окупанти влаштовують шмони в барах і на вулицях, ватники незадоволені своїм злиденним існуванням, закликають перекривати міст і женуть геть понаїхалих", - пише в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Він навів історію жителя Ялти, яка опублікована в одній з місцевих спільнот в соцмережі про те, як його затримали двоє нібито поліцейських в штатському і вимагали показати документи.

Новини
Крим засихає: окупанти оголосили надзвичайну ситуацію

"На питання, на якій підставі, сказали, що в Ялті проходить спецоперація "МІГРАНТ", і наполягали на пред'явленні паспорта. Паспорта з собою не виявилося, і хлопці захотіли мене кудись провести - нібито в кімнату допиту для встановлення особи. Навколо ні душі. Ситуація здалася дуже підозрілою, адже поліція не має права на такі дії! Я задав питання, чи затриманий я? І якщо так, то на якій підставі? Вони продовжували наполягати, мовляв, ви не затримані, але давайте-ка ходімо!" - обурювався автор повідомлення.

За його словами, йому довелося дзвонити дружині, щоб вона відправила йому фото паспорта, після чого "правоохоронці" звірили інформацію і відпустили його.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі показали нові фото з пляжів Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктПорушення прав людини в Криму
Місце
УкраїнаЯлта
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ватани саботують!Самі кричали умереть в рассеі,саботажники!
Ответить
1
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Зате безбіндеровщини.
Ответить
0
0

Наші блоги