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"Пиво, горілка, віскі": Москаль розповів про "досягнення" ОБСЄ на Донбасі

2.1тЧитати новину російською

Місія ОБСЄ на Закарпатті, про яку ратує Угорщина не потрібна, оскільки Організація вже показала свою некомпетентність на Донбасі, де спостерігачі "відзначилися" тільки конфліктними ситуаціями.

Про це в інтерв'ю УП розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Він нагадав, що вже працював зі спостерігачами ОБСЄ на Донбасі, коли був головою Луганської ВГА, а на Закарпатті вони потрібні "як зайцю стоп-сигнал".

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"ОБСЄ знаю по Донбасу. Крім конфліктних ситуацій нічого з ними не було. До роботи - ледарі. Тільки сидять в ресторанах - пиво, горілка, віскі. Нахр*н вони нам тут потрібні? Я буду категорично проти. Це організація, яка себе бездарно показала на Донбасі. Де їх досягнення? Вони когось звільнили з полону, щось зробили? ОБСЄ буде тільки тягарем на Закарпатті", - підкреслив Москаль.

Як писав "Обозреватель", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що отримав лист від генерального секретаря ОБСЄ про направлення наглядової місії з 12 чоловік в Закарпатську область.

В Закарпатській ОДА заявили, що не отримували повідомлень про відкриття постійної місії ОБСЄ.

У ніч на 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в будівлю обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

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У ніч на вівторок, 27 лютого, сталася пожежа в будівлі .

Після цього Угорщина зажадала введення місії ОБСЄ на Закарпатті.

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у виконанні нападу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктАТО на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна
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