''Питання до Росії'': експерт пояснив, як окупанти обманюють жителів Донбасу

На Донбасі окупанти залякують жителів ОРДЛО наступом української армії і загрозою застосування хімічної зброї. Поширюючи панічні чутки на Донбасі, Росія переслідує дві основні мети.

Про це заявив в ефірі ObozTV заступник директора Інституту досліджень проблем екстремізму Богдан Петренко, коментуючи гучні заяви керівництва "Л/ДНР".

"Україна не має хімічної зброї, а Росія заявила, що вони тільки минулого року її нібито знищили, але не пустили міжнародних спостерігачів, щоб вони перевірили. Тому при застосуванні хімічної зброї на Донбасі виникнуть в першу чергу питання до Росії", – підкреслив експерт .

Петренко зазначив, що погрози постійно лунають у ЗМІ на окупованих територіях, а "щодо загрози наступу ЗСУ – це триває з 2014 року".

"Вони переслідують декілька цілей. По-перше, це мобілізація місцевого населення, залучення людей до збройних сил бойовиків. На сьогоднішній момент комплектація становить близько 40%, тому їм важливо заманити саме місцеве населення, а не "відпускників", які вже не дуже хочуть їхати туди", – пояснив він.

Другий момент, за словами Петренка – переорієнтація інформаційної уваги.

"Коли у них середня зарплата в 2-3 рази нижча за українську, зрозуміло, що можуть виникнути питання. А лінія фронту не пересувається після Дебальцевого. Виникають питання – три роки у нас умовно кажучи "народна республіка" існує, а рівень життя у нас чомусь не покращується. Відповідно, весь час вкидаються ці погрози", – заявив він.

При цьому експерт зазначив, що місцеві жителі вже сформували певний імунітет до цих погроз і фактично ніяк не реагують:

"Я недавно дивився передачу, брали інтерв'ю у людей на окупованих територіях, вони досить спокійно ставляться до цього, вони розуміють, що це відбувається майже щомісяця".

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Як повідомляв ObozTV, раніше заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко висловив думку, що Україна вже в найближчі роки може остаточно "втратити" жителів окупованих територій Донбасу, повністю розірвавши зв'язку з ними.

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