Після трагедії з Дашею Лук'яненко: в Запоріжжі зґвалтували 12-річну дитину

У Запоріжжі в п'ятницю, 21 червня, був затриманий педофіл, який зґвалтував 12-річну дівчинку в під'їзді будинку.
Про це інформує прес-служба обласної поліції. Як уточнили правоохоронці, сам злочин насильник зняв на телефон.
Про те, що трапилося, в поліцію 21 червня повідомив батько постраждалої дитини. Інцидент стався близько 11:00 у Хортицькому районі Запоріжжя, на 5-му поверсі в під'їзді будинку на вулиці Василя Сергієнко.
Поліцейські розшукали насильника, ним виявився 52-річний житель Запоріжжя, який був раніше вже судимий за аналогічний злочин.
Затриманий
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Наразі вирішується питання про його затримання і взяття під варту в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У підозрюваного вилучили телефон з відеозйомкою.
Відзначається, що поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування).
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.
Фото з місця злочину
zp.npu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і пропала дорогою додому.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази та пілоти.
19 червня було знайдено тіло Дарини. Співробітники поліції витягли голий труп із вигрібної ями в будинку її сусіда.
Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали.
У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному підґрунті.
21 червня відбувся похорон 11-річної Дарини Лук'яненко.
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