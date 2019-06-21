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Після трагедії з Дашею Лук'яненко: в Запоріжжі зґвалтували 12-річну дитину

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У Запоріжжі в п'ятницю, 21 червня, був затриманий педофіл, який зґвалтував 12-річну дівчинку в під'їзді будинку.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Як уточнили правоохоронці, сам злочин насильник зняв на телефон.

Про те, що трапилося, в поліцію 21 червня повідомив батько постраждалої дитини. Інцидент стався близько 11:00 у Хортицькому районі Запоріжжя, на 5-му поверсі в під'їзді будинку на вулиці Василя Сергієнко.

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Під Запоріжжям по-звірячому зґвалтували 6-річну дитину

Поліцейські розшукали насильника, ним виявився 52-річний житель Запоріжжя, який був раніше вже судимий за аналогічний злочин.

Затриманий

Затриманий

zp.npu.gov.ua

Наразі вирішується питання про його затримання і взяття під варту в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У підозрюваного вилучили телефон з відеозйомкою.

Відзначається, що поліцейськими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

zp.npu.gov.ua

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Теги
згвалтували дитинупедофiлифотографииНаціональна поліція України
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