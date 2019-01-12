Після Сенцова: ще два політв'язня РФ написали потужні листи до українців

Політув'язнені Микола Карпюк та Ігор Кияшко, які незаконно утримуються у в'язницях Росії, написали листи для українців.

Про це на сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник ТКГ Ірина Геращенко. Вона також опублікувала відповідні фото.

Як зазначила вона, Карпюк знаходиться в ув'язненні за абсолютно абсурдними звинуваченнями вже майже 5 років. Кияшко затримали рік тому і звинуватили в шпигунстві.

"Микола Карпюк дякує всім українцям за моральну підтримку сімей політв'язнів. Ігор теж пише, що напередодні новорічних свят слова підтримки були дуже важливі в російській в'язниці", — розповіла Геращенко.

Ігор Кияшко Соцмережі

Микола Карпюк facebook.com/anton.naumlyuk

"Ніхто не має права заявляти, що українці не здатні на національну солідарність", — це з листа Миколи Карпюка, де багато важливих роздумів про силу любові та добра. Я не знаю пана Миколи особисто, але мені здалося, що він — глибоко віруюча людина, серце якого відкрите і не озлобилося, незважаючи на обставини, на 5 років в'язниці", — написала перший віце-спікер.

Вона підкреслила, політв'язні подають увсім великий приклад сили волі, мужності та віри.

"Наше завдання — підтримувати сім'ї і боротися за звільнення всіх", — підсумувала вона.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується в колонії Російської Федерації, нещодавно написав нового листа, в якому розповів про свій стан і плани на майбутнє.

Як писав OBOZREVATEL, українські політв'язні, незаконно утримувані в Росії, окупованому Криму і на території ОРДЛО, зможуть отримати щомісячну грошову допомогу від держави.

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