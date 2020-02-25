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25 лютого • оновлено в 08:47
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Після пекельних боїв на Донбасі війська Росії вдалися до хитрості

5.1т
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Збройні формування Російської Федерації 24 лютого практично втричі скоротили обстріли, порівнюючи з попередньою добою.

Внаслідок стрілянини жоден український воїн не постраждав. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

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Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета, а також з великокаліберного кулемета й стрілецької зброї;

  • неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • в районі Талаківки – з міномета калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Після пекельних боїв на Донбасі війська РФ вдалися до хитрості

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв два обстріли по наших позиціях, а саме:

  • поруч із Новотошківським – з міномета калібру 120 мм (10 мін);

  • в районі населеного пункту Шуми – з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ розкрили деталі ліквідації російського найманця "ДНР".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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В срало Украине!
В срало Украине!
Наверное у теppoристов ООС просто буряковка закончилась :о((
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В срало Украине!
В срало Украине!
<< В результате стрельбы ни один украинский воин не пострадал. >> ----- "В процессе съёмок этого фильма ни одно животное не пострадало" (с)
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это просто пипец)))) Я сейчас хохотал минут 10)))) Пошли на уловку У-Ха-Ха)))) Не стреляют))) Ха-ха-ха)))) В очередной раз убеждаюсь - хххлы - это стадо, больное неизлечимой болезнью - майданом головного мозга))))
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