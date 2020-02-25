Після пекельних боїв на Донбасі війська Росії вдалися до хитрості

Збройні формування Російської Федерації 24 лютого практично втричі скоротили обстріли, порівнюючи з попередньою добою.

Внаслідок стрілянини жоден український воїн не постраждав. Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета, а також з великокаліберного кулемета й стрілецької зброї;

неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;

в районі Талаківки – з міномета калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь із ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник скоїв два обстріли по наших позиціях, а саме:

поруч із Новотошківським – з міномета калібру 120 мм (10 мін);

в районі населеного пункту Шуми – з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ розкрили деталі ліквідації російського найманця "ДНР".

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