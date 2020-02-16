Пішов з дому і не повернувся: на Київщині розшукують зниклого підлітка

У Київській області, в місті Українка, поліція розшукує 17-річного Данііла Куцана. Він зник у п'ятницю, 14 лютого.

Про це повідомила Національна поліція Обухівського району. За їх інформацією, ввечері 14.02.2020 підліток вийшов з дому і досі не повернувся.

Під Києвом зник підліток

Зниклому на вигляд 17 років, зріст – 170 сантиметрів, худорлявої статури, овальне обличчя, русяве волосся і карі очі. Був одягнений в білу худі з капюшоном, чорні спортивні штани та кросівки.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого підлітка, правоохоронці просять повідомляти на спецлінію Нацполіціі "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція Києва оголосила в розшук неповнолітнього хлопця Олександра Скубу, який пішов з дому ще 4 лютого. Пізніше підліток був знайдений – з'ясувалося, що він вирішив жити окремо від батьків і орендував квартиру

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