"Пішов той, кого я любила": на Донбасі загинув воїн ЗСУ. Фото Героя

На Донбасі загинув воїн Збройних сил України Микола Сорочук із Луцька. Трагедія трапилася 22 січня. Героя вбив ворожий снайпер.

Про смерть захисника повідомила на своїй сторінці у Facebook його дівчина Ярина Чорногуз. Вона зазначила, що іще встигла поспілкуватися з коханим у ніч перед трагедією.

Микола Сорочук Facebook Ярини Чорногуз

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово "мир" застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", – написала дівчина.

Микола Сорочук із дівчиною Facebook Ярини Чорногуз

Микола Сорочук із дівчиною Facebook Ярини Чорногуз

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 січня в результаті снайперського обстрілу на Донбасі загинув воїн 72-ї бригади ЗСУ з Житомирщини Ігор Хімічук.

18 січня на Донбасі загинув український захисник Валерій Закусило так само із 72-ї бригади Чорних Запорожців ЗСУ. У нього залишилися дружина і двоє дочок у Білій Церкві.

А 19 січня в результаті смертельного кульового поранення в Луганській області помер молодший сержант цієї ж бригади ЗСУ Олександр Слобаданюк з Миколаївської області.

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