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22 січня • оновлено в 18:02
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"Пішов той, кого я любила": на Донбасі загинув воїн ЗСУ. Фото Героя

2.8т
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На Донбасі загинув воїн Збройних сил України Микола Сорочук із Луцька. Трагедія трапилася 22 січня. Героя вбив ворожий снайпер.

Про смерть захисника повідомила на своїй сторінці у Facebook його дівчина Ярина Чорногуз. Вона зазначила, що іще встигла поспілкуватися з коханим у ніч перед трагедією.

Микола Сорочук

Микола Сорочук

Facebook Ярини Чорногуз

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити і почути. А сьогодні вранці його вже немає. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Нехай слово "мир" застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", – написала дівчина.

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Микола Сорочук із дівчиною

Микола Сорочук із дівчиною

Facebook Ярини Чорногуз

Микола Сорочук із дівчиною

Микола Сорочук із дівчиною

Facebook Ярини Чорногуз

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Луцьк
Тег
Збройні сили України

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