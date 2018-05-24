Пішов на співпрацю: соратника Саакашвілі випустили на волю

Соратник лідера "Руху нових сил" і колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Северіон Дангадзе, який погодився співпрацювати зі слідством, вийшов на волю.

У четвер, 24 травня, відбулося підготовче засідання Печерського суду Києва з розгляду обвинувального акта у справі Дангадзе, передає "Страна".

Зазначається, що у суді відмовилися коментувати, чи в офіційному порядку проходило засідання у його справі, і яким є його висновок.

Прес-секретар Печерського суду Віталій Чергавий послався на те, що раніше прокурори подали клопотання про закрите слухання. А тому ніяких коментарів щодо цього у відомстві на дають.

Разом з тим бійці Нацгвардії, що охороняють приміщення суду, розповіли, що будівлю у Хрестовому провулку Дангадзе залишив самостійно і його свобода ніким не обмежувалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко з трибуни Верховної Ради звинуватив Саакашвілі і Дангадзе в отриманні грошей від збіглого бізнесмена Сергія Курченка з метою організації повстання і повалення законної влади в Україні.

За даними Генпрокуратури, оточення Саакашвілі отримало з Росії півмільйона доларів для фінансування мітингів під прапорами "Руху Нових сил", метою яких була дестабілізація системи та захоплення влади в Україні в інтересах РФ.

6 грудня суд обрав запобіжний захід Дангадзе на 60 діб без права внесення застави. Його затримали в Лубнах під час спроби перетину кордону.

Під час обшуків у його квартирі правоохоронці знайшли матеріали, український паспорт, а також докази отримання грошей від олігарха Сергія Курченка.

28 грудня Апеляційний суд Києва відмовився відпускати Дангадзе з СІЗО.