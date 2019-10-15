Пішла на фронт слідом за загиблим батьком: на Донбасі вбили молоду військову ЗСУ. Фото

У вівторок, 15 жовтня, на Донбасі в ході ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.
Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото дівчини (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Дочка загиблого воїна "Айдара". Спочатку допомагала як волонтер, потім пішла на війну", – написав він.
На Донбасі загинула Ярослава Никоненко
Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)
Подробицями поділилося в Facebook і командування 101 бригади.
"Повідомляємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від підступної ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай із миром. Вічна Слава Героям!" – сказано в повідомленні.
На Донбасі вбили молоду військову ЗСУ
Донька Загибла воїна "Айдар" ... Спочатку допомогала як волонтер, потім Пішла на войну.- Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) October 15, 2019
Солдат Никоненко Ярослава сегодня погибли від підступної ворожої снайперської Кулі у зоне проведення ООС. Вічна пам'ять тобі 🕯️🕯️🕯️
Просто немає слів ... Жінка, воїн, війна, смерть ... pic.twitter.com/CnZL8jhUGG
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня терористи "Л/ДНР" вбили двох воїнів ЗСУ і ще одного поранили.
Один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 14 жовтня.
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