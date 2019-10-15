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15 жовтня • оновлено в 23:01
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/ Розслідування

Пішла на фронт слідом за загиблим батьком: на Донбасі вбили молоду військову ЗСУ. Фото

8.8т Читати матеріал російською

У вівторок, 15 жовтня, на Донбасі в ході ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото дівчини (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дочка загиблого воїна "Айдара". Спочатку допомагала як волонтер, потім пішла на війну", – написав він.

Новини
Загинув від кулі снайпера: на Донбасі вбили воїна "Азову"
На Донбасі загинула Ярослава Никоненко

На Донбасі загинула Ярослава Никоненко

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Подробицями поділилося в Facebook і командування 101 бригади.

"Повідомляємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від підступної ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай із миром. Вічна Слава Героям!" – сказано в повідомленні.

На Донбасі вбили молоду військову ЗСУ

На Донбасі вбили молоду військову ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня терористи "Л/ДНР" вбили двох воїнів ЗСУ і ще одного поранили.

Один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 14 жовтня.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Шкода дівчинку
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ягода от ягодицы недалеко падает..... Классика жанра!
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филипп филипыч
филипп филипыч
как говориться продлевать будете войну?
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