Пішла на фронт слідом за загиблим батьком: на Донбасі вбили молоду військову ЗСУ. Фото

У вівторок, 15 жовтня, на Донбасі в ході ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото дівчини (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дочка загиблого воїна "Айдара". Спочатку допомагала як волонтер, потім пішла на війну", – написав він.

На Донбасі загинула Ярослава Никоненко Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Подробицями поділилося в Facebook і командування 101 бригади.

"Повідомляємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від підступної ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай із миром. Вічна Слава Героям!" – сказано в повідомленні.

На Донбасі вбили молоду військову ЗСУ

Донька Загибла воїна "Айдар" ... Спочатку допомогала як волонтер, потім Пішла на войну.

Солдат Никоненко Ярослава сегодня погибли від підступної ворожої снайперської Кулі у зоне проведення ООС. Вічна пам'ять тобі 🕯️🕯️🕯️

Просто немає слів ... Жінка, воїн, війна, смерть ... pic.twitter.com/CnZL8jhUGG - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) October 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня терористи "Л/ДНР" вбили двох воїнів ЗСУ і ще одного поранили.

Один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 14 жовтня.

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