Піонтковський пояснив, що Кремль тепер творить з Донбасом

Кремль узяв курс на де-факто інтеграцію Донбасу до складу Росії.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловив російський опозиціонер, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

Він нагадав про те, що колишні цілі Кремля полягали в тому, щоб "заштовхнути Лугандонію в тіло України як ракову пухлину". Але, зрозумівши, що ця мета не реалізовується, керівництво РФ поставило перед собою іншу.

За словами Піонтковського, цілий ряд дій Росії щодо "ДНР" і "ЛНР" свідчить про те, що має місце фактична інтеграція цих "республік" до складу РФ. Зокрема, мова йде про "введення рубля, зміну статусу власності і широку роздачу паспортів".

"Це ще раз підтверджує той мій висновок після серії останніх виступів Путіна, що за живого Путіна ніякої зміни жорсткої антиукраїнської позиції не буде", - підкреслив опозиціонер.

Відповідаючи на запитання, чи може інтеграція де-факто стати інтеграцією де-юре, він зауважив: "Це вже буде вирішуватися ситуативно".

Як писавOBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковський розповів, як росіянки вставляють ніж у спину Путіну.