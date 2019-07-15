Українці світить в'язниця через продаж прапору СРСР на OLX

Українка може сісти у в'язницю на 5 років через продаж прапорів колишніх республік СРСР.

Її справу розглядає Деснянський райсуд Чернігова. Як повідомляє InternetUA, оголошення про продаж жінка розмістила на онлайн-майданчику безкоштовних оголошень OLX.

За версією слідства, 1 червня 2018 року вона продала прапор Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки та прапор Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, що містять символіку комуністичного тоталітарного режиму у вигляді поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки.

Ілюстрація Хроніка.інфо

У серпні 2018 року вона продала стяг Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки.

Відзначається, що у такий спосіб українка порушила норми ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".

У минулому році проти неї порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 436-1 КК.

У підозрюваної пройшов обшук, поліцейські намагаються встановити, чи дійсно вона займалася продажем радянської символіки.

Уточнюється, що, згідно із законодавством, українці загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на цей же термін із конфіскацією майна.

Скріншот постанови суду

Скріншот постанови суду

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Житомирі помітили дівчину, яка ходила у футболці із забороненою в країні радянською символікою. Між нею та перехожими розгорілася суперечка.

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