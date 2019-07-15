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Українці світить в'язниця через продаж прапору СРСР на OLX

9.2т Читати матеріал російською

Українка може сісти у в'язницю на 5 років через продаж прапорів колишніх республік СРСР.

Її справу розглядає Деснянський райсуд Чернігова. Як повідомляє InternetUA, оголошення про продаж жінка розмістила на онлайн-майданчику безкоштовних оголошень OLX.

За версією слідства, 1 червня 2018 року вона продала прапор Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки та прапор Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, що містять символіку комуністичного тоталітарного режиму у вигляді поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Хроніка.інфо

У серпні 2018 року вона продала стяг Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки.

Відзначається, що у такий спосіб українка порушила норми ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".

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У минулому році проти неї порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 436-1 КК.

У підозрюваної пройшов обшук, поліцейські намагаються встановити, чи дійсно вона займалася продажем радянської символіки.

Уточнюється, що, згідно із законодавством, українці загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на цей же термін із конфіскацією майна.

Українці світить в'язниця через продаж прапору СРСР на OLX

Скріншот постанови суду

Українці світить в'язниця через продаж прапору СРСР на OLX

Скріншот постанови суду

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Житомирі помітили дівчину, яка ходила у футболці із забороненою в країні радянською символікою. Між нею та перехожими розгорілася суперечка.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Чернігів
Теги
СРСР Декомунизация тюрма
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Сайт КПУ досі існує, статті друкує. новини, фото. Сотнями Партійні з'їзди проходять, пленуми. І нічого, нікого не судять. А тут знайшли злочинця - якась баба продавала непотріб на барахолці, продала аж три (!) ганчірки.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а петух,который выбежал со свастикой,баллотируется в депутаты...браво ))))))))))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А есть хоть одно уголовное дело за свастику, которую так любят светить украинские патриоты? Или у мусоров и судей очко сразу жим-жим?
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