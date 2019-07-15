Українці світить в'язниця через продаж прапору СРСР на OLX

Українка може сісти у в'язницю на 5 років через продаж прапорів колишніх республік СРСР.
Її справу розглядає Деснянський райсуд Чернігова. Як повідомляє InternetUA, оголошення про продаж жінка розмістила на онлайн-майданчику безкоштовних оголошень OLX.
За версією слідства, 1 червня 2018 року вона продала прапор Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки та прапор Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, що містять символіку комуністичного тоталітарного режиму у вигляді поєднання серпа, молота і п'ятикутної зірки.
Ілюстрація
Хроніка.інфо
У серпні 2018 року вона продала стяг Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки.
Відзначається, що у такий спосіб українка порушила норми ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".
У минулому році проти неї порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 436-1 КК.
У підозрюваної пройшов обшук, поліцейські намагаються встановити, чи дійсно вона займалася продажем радянської символіки.
Уточнюється, що, згідно із законодавством, українці загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на цей же термін із конфіскацією майна.
Скріншот постанови суду
Скріншот постанови суду
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Житомирі помітили дівчину, яка ходила у футболці із забороненою в країні радянською символікою. Між нею та перехожими розгорілася суперечка.
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