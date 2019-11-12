"Підшукуй дачу в Самарі": СБУ взялася за Соловйова

Служба безпеки України зареєструвала два кримінальні провадження проти топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Заяву проти українофоба подав народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, про що він сам розповів на особистій сторінці у Facebook.

СБУ зареєструвала провадження проти Соловйова Facebook Олексія Гончаренка

"Хороші новини! Зареєстровано два кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснюється слідчими відділами 2 управління з дислокацією в Маріуполі та 3 управління в Сєвєродонецьку. Це вже великий крок вперед. Рано чи пізно цей брудний рупор Кремля відповість за свої зухвалі слова про територіальну цілісність України, які він ледь не щодня озвучує в ефірі російського ТБ і в інтерв'ю інтернет-ЗМІ", – написав парламентар.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Він також зазначив, що в України є шанс створити Соловйову серйозні проблеми в Італії, де він має посвідку на проживання і володіє розкішною нерухомістю.

"Моя думка незмінна – хоч слідство буде в Україні, а Володя сюди точно не суне свого носа, при цьому наші служби зможуть подати запит до Італії. Тоді романтика з дачею на озері Комо можуть позбавити там посвідки на проживання і внести до санкційних списків. Моя порада "солов'їному посліду" стежити за словами, а краще вже зараз підшукувати дачу десь у Самарі!" – затролив нардеп скандального українофоба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов заявив, що нібито любить Україну, але ненавидить її жителів, яких називає "б*ндерівцями". Він також сказав, що не відокремлює народ України від народу Росії.

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