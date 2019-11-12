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12 листопада • оновлено в 12:54
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/ Розслідування

"Підшукуй дачу в Самарі": СБУ взялася за Соловйова

2.6т
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Служба безпеки України зареєструвала два кримінальні провадження проти топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Заяву проти українофоба подав народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, про що він сам розповів на особистій сторінці у Facebook.

СБУ зареєструвала провадження проти Соловйова

СБУ зареєструвала провадження проти Соловйова

Facebook Олексія Гончаренка

"Хороші новини! Зареєстровано два кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснюється слідчими відділами 2 управління з дислокацією в Маріуполі та 3 управління в Сєвєродонецьку. Це вже великий крок вперед. Рано чи пізно цей брудний рупор Кремля відповість за свої зухвалі слова про територіальну цілісність України, які він ледь не щодня озвучує в ефірі російського ТБ і в інтерв'ю інтернет-ЗМІ", – написав парламентар.

Новини
"України не було!" Соловйов влаштував нахабний демарш у прямому ефірі

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Він також зазначив, що в України є шанс створити Соловйову серйозні проблеми в Італії, де він має посвідку на проживання і володіє розкішною нерухомістю.

"Моя думка незмінна – хоч слідство буде в Україні, а Володя сюди точно не суне свого носа, при цьому наші служби зможуть подати запит до Італії. Тоді романтика з дачею на озері Комо можуть позбавити там посвідки на проживання і внести до санкційних списків. Моя порада "солов'їному посліду" стежити за словами, а краще вже зараз підшукувати дачу десь у Самарі!" – затролив нардеп скандального українофоба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов заявив, що нібито любить Україну, але ненавидить її жителів, яких називає "б*ндерівцями". Він також сказав, що не відокремлює народ України від народу Росії.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Соловйов Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Партія "Європейська солідарність"
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руденко владимир
руденко владимир
Ляшко,Гончаренко...что о них стали забывать...решили о себе напомнить...ждем береза подтянется...логопед незабаром, и ип мрази)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Рекомендую всем приглашенным в студию зомби-куклам, надеть дождевики )))Сегодня Помёт будет брызгать слюной и изрыгать пену))) А под конец передачи, исполнит дряблыми мудями Токкату и фугу ре минор , И. С. Баха )))
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Serov Oleg
Serov Oleg
губастый пидр решил переплюнуть ляшко в бредовом шабаше...
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Serov Oleg, это ты про своего папашку?! Пхахахахах
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