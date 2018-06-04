"Підривати будинки не будуть": Кисельов назвав головні відмінності СБУ від чекістів ФСБ

Службу безпеки України категорично не можна порівнювати і ставити в один ряд з російською Федеральною службою безпеки.

Таку думку висловив своєму блозі на "Ехо Москви" журналіст Євген Кисельов, розмірковуючи про те, чому Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, довірився українським спецслужбам.

"Ветеран російської журналістки Олександр Мінкін нещодавно на всі лади лаяв Бабченко за те, що він, мовляв, довірився СБУшникам, які, по Мінкіну, діти КДБ, однояйцеві близнюки російських чекістів, внуки Фелікса Едмундовича Дзержинського. Адже ось як шкідливо довго перебувати у відносинах з Путіним - Мінкін стільки років писав президенту відкриті листи, нехай навіть без відповіді, що в підсумку, схоже, заразився його поглядами на світ. А Путін, як, втім, і деякі його затяті опоненти, давно всім пояснив, що росіяни і українці - по суті, один народ. Значить, в Росії і в Україні все приблизно однаково. ФСБ = СБУ. І там, і там чекісти. Насправді це - ще один приклад того, як міркують про Україну люди, які ні чорта про неї не знають і ні хрена в ній не розуміють", - написав він.

За його словами, насправді ФСБ і СБУ - зовсім не одне і те ж.

"Ще на початку 90-х дуже багато співробітників КДБ Української РСР, які не прийняли незалежність своєї батьківщини, від якої вони десятиліттями охороняли український народ, від досади звільнилися з "органів". Одні пішли в приватний бізнес, інші - у кого були зв'язку в Росії - перебралися туди і продовжили там нести чекістську службу. В Україні ж слово "чекіст" і похідні від нього вже давно не те, що забуті - вживати їх в позитивному сенсі, як в певних колах в Росії, стало просто непристойним. І навіть при Януковичі ніде - ні в СБУ, ні МВС, ні в інших спецслужбах і правоохоронних органах України не висіли портрети Фелікса Едмуновіча, як вони висять в Росії. А після того, як вступив в силу закон про декомунізацію, то і прізвище Дзержинського зникло з українських географічних карт. І рідне місто Брежнєва, до речі, Дніпродзержинськ, тепер називається по-старому - Кам'янське", - розповів журналіст росіянам.

Кисельов наголошує, що в СБУ немає колишніх КГБшників, на відміну від ФСБ, де їх основна маса:

"Почитайте біографії генералів російських спецслужб. Почитайте біографії високопоставлених російських чиновників. Колишніх офіцерів КДБ СРСР (і колишніх членів КПРС) там просто хоч греблю гати. В Україні ж в 2014 році після прийняття закону про люстрацію з СБУ були звільнені всі співробітники, які в радянському минулому служили в КДБ або закінчили навчальні заклади Комітету держбезпеки. Але знаєте, скільки їх на той час залишалося серед двадцяти з гаком тисяч співробітників СБУ? Смішно сказати - чи то 17, чи 19 осіб. Як то кажуть, відчуйте різницю".

Журанліст підкреслив, що після анексії Криму і початку російської гібридної війни проти України на сході країни навесні 2014 року в СБУ прийшло з патріотичних міркувань чимало добре освічених молодих людей з дипломами кращих вузів, в тому числі іноземних, які володіють кількома мовами, які раніше працювали на високооплачуваної роботі в приватному секторі, в представництвах західних компаній.

"Не хочу зображувати співробітників СБУ білими і пухнастими - вони люди особливої ​​професії, приналежність до якої в усьому світі прищеплює часом людині, на жаль, не найкращі якості. Але все ж українські контррозвідники, за моїми спостереженнями, люди зовсім іншого замісу, ніж їх російські, з дозволу сказати, колеги. Підривати житлові будинки точно не будуть", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили про вербування СБУ журналістки "РИА Новости" .

Українська спецслужба пояснила ситуацію .