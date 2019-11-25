Повибивало вікна та понівечило авто: з'явилося перше відео з місця підриву машини в Харкові

У мережі з'явилося перше відео з місця підриву автомобіля у Харкові на вулиці Лермонтовській, 6, 25 листопада.

Його опублікували на Telegram-каналі "Харків 1654". Кадри були зняті через кілька хвилин після вибуху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На них видно, як від вибухової хвилі повибивало вікна на перших поверхах житлового будинку. Характерно, що в ньому мешкають високі чини прокуратури, поліції, судді. Крім того, постраждали припарковані неподалік автомобілі.

Вибух у Харкові Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові вранці 25 листопада вибухнула машина Nissan Qashqai, у якій була людина. Пристрій спрацював, щойно водій сів за кермо. Як стало відомо, автомобіль належав одному із харківських бізнесменів.

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