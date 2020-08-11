Підозрювану у справі Шеремета відпустили під домашній арешт після 7 місяців у СІЗО

Київський апеляційний суд відпустив лікарку Юлію Кузьменко, підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляє "Українська правда", таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту, який просив скасувати арешт Кузьменко.

Адвокат, серед іншого, звертав увагу, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Також захист говорив, що Кузьменко не може переховуватись на окупованій територій, як пише прокуратура, бо у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики.

Сама лікарка, виступаючи в суді, згадала про репресії часів СРСР і сказала, що її разом із іншими фігурантами справи переслідують для дискредитації волонтерського та ветеранського руху.

У суді також були поручителі, готові взяти Кузьменко на поруки. Зокрема, депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, колишній радянський політв’язень Степан Хмара, військовий та екснардеп Андрій Тетерук.

Прокурор просив не скасовувати арешт. Водночас, судді говорили, що ризики, на які раніше посилались правоохоронці (втечі, перешкоджання слідству і т.д.), уже нечинні, бо розслідування завершене.

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