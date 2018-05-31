Підозрюваному в ДТП із сестрою Ноздровської повідомили про нову підозру

Дмитру Россошанському, який проходив у справі про смертельну ДТП під Києвом, повідомили про нову підозру.

"Прокуратура Київської області повідомила про підозру Д. Россошанському, який умисно не виконуючи судове рішення самовільно забрав зі штрафного майданчика автівку на якій вчинив смертельне ДТП", - повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 "умисне невиконання ухвали суду, що вступив у законну силу" КК України.

"Так, під час досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на автівку Россошанського на якій він вчинив дорожньо-транспортну пригоду внаслідок якої загинула Світлана Сапатінська", - сказано в повідомленні.

Дмитро Россошанський OBOZREVATEL

Згідно з постановою, машиною заборонено користуватися, а також було визначено місце її зберігання на території закритого майданчика тимчасового утримання транспортних засобів Вишгородського РВ у Київській області.

"Незважаючи на це, Россошанський, ігноруючи вказане рішення суду, самовільно, без будь-якого дозволу, у січні 2016 року забрав арештований автомобіль. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває", - резюмували в прес-службі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, ДТП із Дмитром Россошанським сталося 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району. В аварії загинула 26-річна Світлана Сапатінська.

Справа слухалася два роки. В результаті суд засудив Дмитра Россошанського до 7 років позбавлення волі. Однак його адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, які допущені судом першої інстанції.

За розслідуванням справи стежила сестра Сапатінської Ірина Ноздровсска, яку знайшли мертвою 1 січня 2018 року. В її вбивстві підозрювали батька Дмитра Россошанського Юрія.

6 лютого 2018 року Обухівський районний суд Київської області відмовився звільнити його з-під варти.