Підозрюваного у вбивстві Гандзюк видали Україні

В Україну 16 березня екстрадували Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на активістку з Херсона Катерину Гандзюк.
Про це повідомляється на сайті СБУ. У відомстві зазначили, що літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку Левін був доставлений і переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.
Левін і Гандзюк
Також зазначається, що після прибуття в Україну Москаленко (Левін) буде доставлений до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.
"Як і обіцяли, ми впевнено рухаємося до того, щоб поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк. Для нас це питання – принципове. А екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Ми повинні на прикладі цієї справи показати – кожного, хто вчинив злочин, чекає справедливе покарання", – зазначив глава СБУ Іван Баканов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора і в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд в Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні.
4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства.
В результаті він виїхав із України в Домініканську Республіку. 20 травня 2019 року він був заочно арештований.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал