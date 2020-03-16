Підозрюваного у вбивстві Гандзюк видали Україні

В Україну 16 березня екстрадували Олексія Левіна, якого підозрюють в організації нападу на активістку з Херсона Катерину Гандзюк.

Про це повідомляється на сайті СБУ. У відомстві зазначили, що літак з підозрюваним на борту прибув до Києва. Працівниками Національного бюро Інтерполу в установленому порядку Левін був доставлений і переданий співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Левін і Гандзюк

Також зазначається, що після прибуття в Україну Москаленко (Левін) буде доставлений до місця тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.

"Як і обіцяли, ми впевнено рухаємося до того, щоб поставити фінальну крапку в справі Катерини Гандзюк. Для нас це питання – принципове. А екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування її вбивства. Ми повинні на прикладі цієї справи показати – кожного, хто вчинив злочин, чекає справедливе покарання", – зазначив глава СБУ Іван Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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