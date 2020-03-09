Підозрюваний у вбивстві Гандзюк Левін пішов на нову хитрість: що вирішив суд

Апеляційний суд в Болгарія переніс розгляд скарги підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) на рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну.
Про це повідомив заступник генерального прокурора Віктор Трепак у коментарі ZN.UA. 9 березня засідання не відбулося. Наступна дата розгляду – 11 березня.
"Причина в тому, що Левін відмовився від свого болгарського адвоката. Думаю, мета – затягнути розгляд питання про екстрадицію. Але апеляційний суд вирішив перенести розгляд лише на два дні і надати Левіну державного, безкоштовного захисника. Ми робимо все для того, щоб якомога швидше повернути Левіна в Україну. Він – дуже важлива відсутня ланка, що дозволяє замкнути ланцюг замовників і виконавців", – сказав Трепак.
Підозрюваний у вбивстві Гандзюк Левін затягує екстрадицію
Нагадаємо, в кінці січня він був затриманий у болгарському Бургасі .Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора і в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства.
У результаті він виїхав із України в Домініканську Республіку. 20 травня 2019 року він був заочно заарештований.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
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