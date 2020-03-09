Підозрюваний у вбивстві Гандзюк Левін пішов на нову хитрість: що вирішив суд

Апеляційний суд в Болгарія переніс розгляд скарги підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) на рішення суду першої інстанції про його екстрадицію в Україну.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Віктор Трепак у коментарі ZN.UA. 9 березня засідання не відбулося. Наступна дата розгляду – 11 березня.

"Причина в тому, що Левін відмовився від свого болгарського адвоката. Думаю, мета – затягнути розгляд питання про екстрадицію. Але апеляційний суд вирішив перенести розгляд лише на два дні і надати Левіну державного, безкоштовного захисника. Ми робимо все для того, щоб якомога швидше повернути Левіна в Україну. Він – дуже важлива відсутня ланка, що дозволяє замкнути ланцюг замовників і виконавців", – сказав Трепак.

Підозрюваний у вбивстві Гандзюк Левін затягує екстрадицію

Нагадаємо, в кінці січня він був затриманий у болгарському Бургасі .Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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