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Підозрюваний організатор вбивства Гандзюк Павловський визнав провину

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
6,9 т.

  • Колишній помічник народного депутата Ігор Павловський підозрюється і в іншому злочині – створенні злочинної організації в Херсонській області

  • Через розслідування цієї справи в січні 2020 року він був затриманий

  • На засідання суду щодо вбивства Гандзюк підозрюваний вийшов через відеозв'язок із київського СІЗО

Катерина Гандзюк і Ігор Павловський

Передбачуваний організатор замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігор Павловський попросив суд затвердити угоду про визнання провини.

Це сталося на засіданні Приморського районного суду Одеси 16 вересня. Трансляція велася на YouTube-каналі Судової влади України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Павловського звинувачують у приховуванні злочину. Якщо його угоду із судом затвердять, підозрюваний отримає більш м'яке покарання.

"Угоду я підписав добровільно, готовий виконувати всі умови та давати показання", – сказав він.

Зазначимо, раніше Павловський подав заяву, що вимагала скасувати його угоду з судом стосовно визнання провини. Він заявляв, що вона нібито була підписана під тиском. На засіданні 16 вересня обвинувачений спростував свої ж слова і сказав, що визнає провину.

У результаті суд відклав розгляд справи й оголосив перерву до 25 вересня. Наступне засідання призначене на 9:30, на нього будуть запрошені батьки загиблої та її чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаХерсонпомерла Катя ГандзюкКатерина Гандзюк
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