Допоки між Україною і Росією триває війна, ми маємо пам’ятати, що небезпека чекає на нас звідусюди – навіть у країнах, які всіляко активно підтримують нас у протистоянні з Москвою.

Деяка інформація для багатьох виявиться несподіваною.

Статут Інтерполу не для Росії

Нещодавно у Польщі місцеві спецслужби затримали колишнього бійця Збройних Сил України Ігоря Мазура. Підставою для цього став спеціальний лист iз Російської Федерації до польських силовиків – що нібито ветеран АТО причетний до бойових дій у Чечні.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") – ветеран АТО, який брав участь у відбитті російської агресії проти України – вже вдома. facebook.com/ProMovu1

Спочатку у ЗМІ навіть фігурувало повідомлення про те, що Ігор Мазур (позивний "Тополя") є одним iз лідерів "УНА-УНСО" і він внесений до загальної бази Інтерполу, як... злочинець і терорист. На таких Інтерполом виставляється спеціальна "червона картка" (Red Notice) і поліція держав-членів організації повинна затримувати дану особу.

Але насправді з Росії до Польщі та ще кількох країн по лінії поліції був направлений певний лист на кшталт "оперативного орієнтування", де значиться, що певні особи з числа українців у 1994-2000 роках здійснювали злочини на території Чечні, і, можливо, "Тополя" до них має певну причетність. В Україні про цей циркуляр навіть не могли знати.

Дане розслідування росіяни розпочали в 2014 році і по ньому свого часу затримали політв’язня Миколу Карпюка. До поляків це "орієнтування" взагалі було надіслане лише нещодавно, в 2019 році.

Микола Карпюк Гордон

Цей факт чудово свідчить, що розсилка подібних "циркулярів-орієнтувань" по лінії Інтерполу відверто містить ознаки зловживання Статутом організації, зазначив Глава українського бюро Інтерполу Василь Неволя. Натякаючи на те, що представник Росії Алєксандр Прокопчук є віцепрезидентом і однією з найвпливовіших осіб в даній організації.

Користуючись цим Росія застосовує "циркулярне інформування" певних країн щодо цікавих їй осіб, тим самим нехтуючи основними положеннями статуту Інтерполу.

"Адже статут організації забороняє країнам-членам втручатися в справи військового, расового, релігійного і політичного характеру. Якщо це доводиться, то картки або циркуляр видаляються з системи, і людину більше не розшукують. Але ми не можемо гарантувати, що РФ припинить таку діяльність і буде дотримуватися правил Інтерполу. До речі, саме це завадило в минулому році представнику Росії очолити організацію", - зазначив керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя.

Ветерана АТО, який брав участь у відбитті російської агресії проти України, відпустили на поруки українського консула. Зараз вiн вже в Українi.

Найбільша небезпека – Росія і колишні "радянські республіки"

Останнім часом на сайті Служби безпеки України з’явилось кілька повідомлень про те, що наші контррозвідники викривають різні провокації російських спецслужб проти наших громадян під час приватних візитів до країни-агресора.

Українців затримують не лише під час поїздок до Росії, а й коли вони перетинають адміністративний кордон з анексованим Кримом та лінію розмежування з іншими тимчасово окупованими територіями.

Зазвичай такі "затримання" скоріш виглядають як викрадення людей. Після цього погрозами і шантажем українців намагаються залучити до конфіденційного співробітництва для виконання розвідувальних завдань на шкоду державній безпеці України.

Контррозвідка Служби безпеки України постійно застерігає українських громадян від намірів виїзду до РФ чи окупованих нею територій, оскільки ФСБ РФ широко практикує фабрикування звинувачень у скоєнні нашими співвітчизниками різного роду злочинів.

"У зоні підвищеного ризику та уваги спецслужб РФ перебувають насамперед військовослужбовці, представники органів влади і управління, правоохоронних та контролюючих структур, учасники АТО (ООС), активісти і члени національно-патріотичних об’єднань і рухів. Проте об’єктами протиправних посягань російських спецслужб на сьогодні є фактично всі без винятку громадяни України, які виїжджають до РФ чи окупованих територій", - повідомила Служба безпеки України.

Але територія не лише Росії становить небезпеку для наших громадян. Випадок з Павлом Грибом, який був затриманий і викрадений російськими ФСБ-шниками на території Білорусі – яскравий приклад того, що спецслужби Кремля можуть вільно працювати і особисто проводити операції із захоплення наших громадян на територіях багатьох інших держав.

Павло Гриб LB.ua

В Росії на теренах колишнього СРСР та соціалістичного табору ще залишилось чимало союзників, соратників, друзів і відвертих сателітів. До них відносяться усі держави Організації Договору про Колективну Безпеку ОДКБ. Це Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Росія є гарантом і гегемоном в цій "організації", і тому її спецслужби діють скрізь як у себе вдома. Про приклад з Грибом згадувалось вище.

Не меншу небезпеку для перебування наших громадян несуть й інші "пострадянські республіки" - теперішні суверенні держави, такі як Молдова, Грузія, Узбекистан, Туркменістан, Азербайджан і країни Балтії – Естонія, Литва і Латвія. Усі вони продовжують залишатись в зоні геополітичних інтересів Москви і тому в кожній з них існує доволі потужна мережа російських спецслужб. Ефективно протидіяти їй місцеві специ просто нездатні.

Де ще в світі є "друзі Росії"

Щодо інших країн Світу, то серед них є чимало де росіяни також почувають себе як вдома. І мова навіть не йде про ті держави, керівництво яких тримається на російських "газо-рублях" і багнетах "їхтамнєтів" на кшталт Сирії, Лівії, Мозамбіку, Венесуели, Судану чи Центральноафриканської республіки. Є також дуже хороші "приятелі", які дозволять російським "спецам" працювати без перешкод і всіляко допомагатимуть їм - це Північна Корея, Іран, Мексика, Куба, Нікарагуа, Болівія, Сербія, В’єтнам і Лаос.

Переважна більшість держав світу будуть дотримуватись міжнародних зобов’язань і умов різних договорів і статутів, як наприклад статут Інтерполу. Саме з ними Росія планує "працювати" так, як і у випадку з Мазуром – ґрунтуючись на різних двосторонніх чи рамкових угодах.

Особлива небезпека, розповідають джерела з української контррозвідки, може очікувати на наших громадян у великих, так званих "транспортних хабах" - точках, через які транзитом люди прямують в інші пункти призначення.

Наприклад, є такі величезні "аерохаби", як Дубай, Гонконг, Джакарта, Пекін та ще з десяток транспортних мегавузлів, де легко можна зробити так, щоб людина ніби "загубилась" у юрбі.

Такі місця дуже підходять для того, щоб разом з місцевими силовиками, користуючись двосторонніми угодами про видачу злочинців, провести "операції" і викрасти кого потрібно та евакуювати в Росію.

І лише потім, можливо, хтось буде розбиратись – законно чи ні діяли місцеві спецслужби і куди ж поділась затримана особа.

Крім того, чимало азійських країн більш орієнтовані на Росію, а дипломатичне спілкування з ними дуже тривале. То надія, що затриманого співвітчизника зможуть швидко звільнити, чи хоча б надати йому дипломатичне і юридичне супроводження, дуже мала.

Навіть відпочивати на іноземних курортах – значний ризик

Небезпека на українських громадян може чатувати навіть під час відвідання іноземних курортів. Свого часу російські спецслужби розробили відповідну програму, за якою можуть захоплювати за кордоном наших громадян і таємно вивозити їх до Росії.

"Це цілком реальнi операції, які можуть бути втілені росіянами, - розповідає джерело з української розвідки. – Проте, це стосується не всіх наших громадян, а лише тих, хто чимось "цікавить" російських спеців (українські військові і силовики, представники органів влади і управління, члени національно-патріотичних об’єднань і рухів), ті хто реально може бути використаний Росією не лише як об’єкт для обміну заручниками".

Про наміри російських спецслужб чудово відомо нашим представникам Служби безпеки України. Проте, широкий загал громадян ніхто поки що не лякає такими "жахалками". Зрозуміло, що Росії потрібні лише певні особи, задля яких і сплановані непрості, ризикові і доволі коштовні закордонні операції, але й наші до такого розвитку подій, в принципі, вже готові.

Перед кожним виїздом за кордон усі військовослужбовці і працівники інших силових структур зобов’язані проходити інструктаж у відповідних органах військової контррозвідки СБУ. Під час такого інструктажу кожному повідомляється, чи існує саме для нього, як для посадової особи чи носія певної інформації, небезпека потрапляння до російських спецслужб.

Ґрунтовне переконання цих осіб в тому, що можливе їхнє викрадення - це не жарт, а цілком реально відпрацьовані операції російської розвідки, багатьох примусили відмовитись від єгипетських чи турецьких курортів.

Як доставити "об’єкт" в Росію?

"Викрасти особу, коли вона перебуває на закордонному відпочинку, значно простіше, ніж коли вона в Україні і займається повсякденними справами, - ділиться подробицями джерело з розвідки. – Особливо на курортах Туреччини чи Єгипту, які досить популярні і в наших співвітчизників, і в росіян та інших представників країн колишнього СРСР. "Специ" можуть досить просто наблизитись до "об’єкту", приховано здійснити викрадення (способів існує безліч) і таємно вивезти".

Відправка "об’єкта" в Росію може успішно бути здійснена з Сирії, яка межує з Туреччиною, чи з Лівії, яка має кордон з Єгиптом. Перевезти подібний "таємний вантаж" через такі кордони досить просто, адже вони контролюються на виїзд не так ретельно (а для росіян, ще й дуже лояльно). Крім того і в Сирії, і в Лівії перебувають російські війська, і сюди, як до себе додому, літають їхні літаки.

Подібний "хаб" для відправки "вантажу" є і в Європі, скоріш за все – в Сербії, яка вірний соратник Росії і часто надає їй усіляку допомогу в таких "каламутних" справах. З Сербії досить зручно доправляти "об’єкт", якщо він був викрадений на популярних у нас балканських курортах (Болгарії, Чорногорії, Албанії, і навіть Греції чи Хорватії).

Розроблені навіть плани "евакуації" "об’єкта" з інших європейських країн, але це значно важче і ризикованіше, та й навряд чи коли-небудь вони викрадуть когось "дуже важливого" з Іспанії, Італії чи Франції. Щодо азійських курортів (Таїланд, Індонезія), то Росія там має кілька "союзників" з АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії), де російські літаки мало хто контролює по-справжньому.

Усе це звучить дещо фантастично – як шпигунський роман, але випадки із затриманням Ігоря Мазура, викраденням Павла Гриба яскраво свідчать, що Росія не зупиняється перед обставинами. I якщо необхідно буде затримати чи викрасти українця десь з-за кордону – то вона це спробує зробити.

Хоча агенти, на кшталт "солсберецьких петрових-боширових", працюють грубо і примітивно, але свій "брудний слід", такий як вбивство Литвиненка чи отруєння Скрипаля, вони можуть залишити навіть в країні з досить високим рівнем безпекових заходів.

А щодо різних багатолюдних і мультинаціональних турецьких чи єгипетських курортів, то тут росіяни можуть діяти доволі успішно. Тож ніколи не треба забувати, що за сусіднім столиком ресторану в готелях Шарм-ель-Шейху, чи Антальї можуть сидіти не "нафтовики з Сургуту", а ГРУ-шні "чепіги-мішкіни", які полюють за кимось з наших співвітчизників.

І допоки між Україною і Росією триває війна, ми маємо пам’ятати, що небезпека чекає на нас звідусюди, навіть в таких країнах як Польща, які всіляко активно підтримують нас у протистоянні з Москвою.

Ми вчергове переконались, що ворог наш хитрий і підступний і покладатися нам доводиться лише на власні сили.

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