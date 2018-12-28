МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Підірвати російську в'язницю": озвучено прогноз щодо звільнення українських моряків

4.4тЧитати матеріал російською

На сьогоднішній день обмін захоплених Росією в полон українських моряків неможливий. Ситуація ускладнюється тим, що Кремль хоче засудити їх саме як порушників кордону.

Про це в ефірі ObozTV заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, будь-які переговори будуть вестися тільки після того, як морякам винесуть вирок за "порушення державного кордону".

"Щоб задокументувати прецедент: нібито українські моряки порушують кордон з Кримом. А з приводу інших полонених – я сподіваюся, що в їхньому випадку дійсно можливий різдвяний обмін", – припустив Мусієнко.

Новини
Українські моряки в полоні Кремля: з'явилися свіжі дані про їх стан

За його словами, зараз Україна робить все можливе для звільнення своїх громадян, проте будь-які дії обмежуються виключно мирними і дипломатичними способами.

"Підірвати російську в'язницю": озвучено прогноз щодо звільнення українських моряків

"На жаль, ми не можемо піти і підірвати російську в'язницю, і випустити наших. Україна зараз веде політику по деескалації. Ми ж не говоримо, що ми хочемо загострювати конфлікт і т.д. Я думаю, Росії було б вигідно, якби це трапилося", – запевнив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському моріПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олександр Мусієнко
Місце
Україна
Теги
полонені морякиУкраїнаРосіяконфліктвійнаКерченська протока
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
11
94
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
да вы ничего не можете, а уж тем более тюрьмы взрывать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"К сожалению, мы не можем пойти и взорвать ..." Да что вы можете? Вы и "пойти" то не в состояние ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
"К сожалению мы не можем то, мы не можем сё,... ну так может тогда вам и не рыпаться, а сидеть на жопе ровно, как вы сидели когда Крым от вас уходил, и спиваты патриотычни писни, про гэройив- мокрякив, которые "дали агрэссору по зубах"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги