"Підірвати російську в'язницю": озвучено прогноз щодо звільнення українських моряків

На сьогоднішній день обмін захоплених Росією в полон українських моряків неможливий. Ситуація ускладнюється тим, що Кремль хоче засудити їх саме як порушників кордону.
Про це в ефірі ObozTV заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, будь-які переговори будуть вестися тільки після того, як морякам винесуть вирок за "порушення державного кордону".
"Щоб задокументувати прецедент: нібито українські моряки порушують кордон з Кримом. А з приводу інших полонених – я сподіваюся, що в їхньому випадку дійсно можливий різдвяний обмін", – припустив Мусієнко.
За його словами, зараз Україна робить все можливе для звільнення своїх громадян, проте будь-які дії обмежуються виключно мирними і дипломатичними способами.
"На жаль, ми не можемо піти і підірвати російську в'язницю, і випустити наших. Україна зараз веде політику по деескалації. Ми ж не говоримо, що ми хочемо загострювати конфлікт і т.д. Я думаю, Росії було б вигідно, якби це трапилося", – запевнив експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, після чого Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шість моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. У цей день вони винесли рішення тільки по рядовим членам екіпажу кораблів. В результаті 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС, захоплених на виході з Керченської протоки. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.
Пізніше в окупованому Криму офіційно підтвердили, що захоплених росіянами в Керченській протоці українських моряків вивезли до Москви.
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