"Підірвати російську в'язницю": озвучено прогноз щодо звільнення українських моряків

На сьогоднішній день обмін захоплених Росією в полон українських моряків неможливий. Ситуація ускладнюється тим, що Кремль хоче засудити їх саме як порушників кордону.

Про це в ефірі ObozTV заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, будь-які переговори будуть вестися тільки після того, як морякам винесуть вирок за "порушення державного кордону".

"Щоб задокументувати прецедент: нібито українські моряки порушують кордон з Кримом. А з приводу інших полонених – я сподіваюся, що в їхньому випадку дійсно можливий різдвяний обмін", – припустив Мусієнко.

За його словами, зараз Україна робить все можливе для звільнення своїх громадян, проте будь-які дії обмежуються виключно мирними і дипломатичними способами.

"На жаль, ми не можемо піти і підірвати російську в'язницю, і випустити наших. Україна зараз веде політику по деескалації. Ми ж не говоримо, що ми хочемо загострювати конфлікт і т.д. Я думаю, Росії було б вигідно, якби це трапилося", – запевнив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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