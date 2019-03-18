Підбурював військових Криму: в Україні винесли вирок представнику Путіна

Уповноважений представник президента Росії в так званому Кримському федеральному окрузі Олег Бєлавєнцев заочно засуджений українським судом до 13 років позбавлення волі.

Про це на сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Як уточнив він, вирок винесено Святошинським районним судом міста Києва 18 березня.

Бєлавєнцев визнаний винним у скоєнні зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до державної зради та веденні агресивної війни проти України.

Олег Бєлавєнцев Кавказ.Реалії

Луценко додав, що слідство встановило: Бєлавєнцев у період лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території Криму, діяв за попередньою змовою групою осіб із іншими представниками влади РФ.

"Він організовував вчинення військовослужбовцями Росії у взаємодії з військовими козацькими товариствами дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміни кордонів її території і державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією, шляхом ведення агресивної війни для організації окупації й подальшої анексії території півострова", — йдеться в повідомленні.

Дії Бєлавєнцева привели до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України. Крім того, він підбурював українських військовослужбовців до вчинення державної зради.

"Військові прокурори з честю підтримували обвинувачення в захист суверенної України: Руслан Кравченко, який вийшов із Криму після окупації, кримський татарин Айдин Худієв і киянин Ігор Німченко", — підсумував генпрокурор.

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

Нагадаємо, Печерський районний суд дозволив оголосити в розшук і затримати Олега Бєлавєнцева ще в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. При цьому глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!