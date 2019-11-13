Під Вінницею спалахнула пожежа на складі ЗСУ: подробиці

У Вінницькій області сталася пожежа на складі зберігання речового майна військової частини.

Пожежа спалахнула близько 17:00 в середу, 13 листопада. В результаті НП ніхто не постраждав, повідомили в пресслужбі 59 окремої мотопіхотної бригади.

"О 18:32 пожежу локалізовано силами працівників ДСНС України в Вінницькій області. Станом на 20:40 пожежу ліквідовано", – сказано в повідомленні.

"Збитки, завдані в результаті пожежі, на боєздатність військової частини не впливають. Причини пожежі встановлюються. За даним фактом призначено службове розслідування", – заявили військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області вибухнули сім старих боєприпасів, які підлягали утилізації.

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