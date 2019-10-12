Під Вінницею поліцейський влаштував смертельну ДТП: фото з місця подій

У Вінницькій області поліцейський e стані сп'яніння влаштував ДТП, e результаті якого загинула людина, ще двоє постраждали.
Йдеться про співробітника Святошинського управління поліції Києва, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
Попередньо, коп за кермом Skoda Octavia виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi 80.
Фото з місця ДТП
dbr.gov.ua
Слідчі теруправління ДБР у Хмельницькому повідомили правоохоронцю про підозру.
Уточнюється, що після аварії троє постраждалих отримали численні травми і були доставлені в лікарню, де один із них помер.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами (до трьох років) або без такого.
Фото з місця ДТП
dbr.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
Нещодавно Україною прокотилася хвиля масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів. Зокрема, тільки 24-25 вересня в країні трапилося чотири подібних аварії, в яких постраждало багато людей.
За сім місяців нинішнього року в Києві сталося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.
Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні трапилося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.
Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.
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