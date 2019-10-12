Під Вінницею поліцейський влаштував смертельну ДТП: фото з місця подій

У Вінницькій області поліцейський e стані сп'яніння влаштував ДТП, e результаті якого загинула людина, ще двоє постраждали.

Йдеться про співробітника Святошинського управління поліції Києва, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Попередньо, коп за кермом Skoda Octavia виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi 80.

Фото з місця ДТП dbr.gov.ua

Слідчі теруправління ДБР у Хмельницькому повідомили правоохоронцю про підозру.

Уточнюється, що після аварії троє постраждалих отримали численні травми і були доставлені в лікарню, де один із них помер.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами (до трьох років) або без такого.

Фото з місця ДТП dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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