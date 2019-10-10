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10 жовтня • оновлено в 14:08
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/ Розслідування

Під Вінницею діти знайшли людську ногу: з'явилися моторошні деталі

4.3т Читати матеріал російською

У місті Ладижин Вінницької області двоє підлітків виловили з річки людську ногу.

Як виявилося, це трапилося через родичів пацієнтки, якій ампутували кінцівку, передає ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, у місцевій лікарні поліції пояснили, що 84-річну жінку довго лікували, але після того, як у неї розвинулася гангрена, вирішили вдатися до хірургічних методів. Після операції родичі пообіцяли, що заберуть ногу і поховають її.

Діти виловили в річці ногу

Діти виловили в річці ногу

Скріншот з відео

"Нам сказали: зверніться в ритуальне бюро, заплатите 300 гривень, вони заберуть і утилізують", – розповіла невістка пацієнтки Ірина Кайгулова.

Але там за свої послуги нібито попросили вдвічі більше, тому чоловік просто викинув пакет із маминою ногою в річку. "Він тоді сам був у шоці, випив і ось, видно, так вийшло", – каже жінка.

Пакет з ногою знайшли в річці

Пакет з ногою знайшли в річці

Скріншот з відео

Правоохоронці не мають претензійдо медиків, тому що вони мали повне право віддати ампутовану кінцівку родичам. Сина пацієнтки покарають за забруднення річки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі чоловікові виростили нову ногу з жиру. Стартап Bonus Biogroup розробив спосіб вирощування в лабораторії кісткових клітин для пересадки хворим із серйозними дефектами.

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Місце
Україна Вінниця
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Юг Руси
Юг Руси
Ржунемогу!!! "После ампутации родственники пообещали, что заберут ногу и захоронят ее." - ну да, ну да, как-же, борща хотели родственнички наварить. Но видать "ахрэссар" хаз перекрыл, а мясо стало портиться, вот и выкинули рыбам на съеденье )))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А я подумал, шо кто-то на дембель пришел с ООС ...
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Григорьев Григорий, ты уверен,что у тебя получается думать?
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