Під ударом Україна і Білорусь? Росіяни налаштувалися на нову війну по сусідству

Майже чверть росіян (23%) припустили, що їхня країна у 2020 році може почати війну з однією із країн по сусідству. Ще 14% громадян країни-агресора готові до військового конфлікту із США і НАТО.

Про це свідчать результати опитування російського "Левада-Центру", проведеного в кінці 2019 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, 13% респондентів не виключили державного перевороту в їхній країні у новому році, 45% припускають масові заворушення і протести населення, 22% – зіткнення на національному ґрунті.

На показову статистику, яка свідчить про агресивний настрій російського суспільства, відреагував у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, це є сигналом для України про те, що їй треба прискорити роботу з наближення до членства в НАТО.

Російська армія "Корреспондент"

"Чверть припускає конфлікт з однією із сусідніх країн. Навряд чи йдеться про Китай. І якщо порівнювати військові потенціали Росії з її сусідами, то фактично я розглядаю цю відповідь як те, що чверть населення Росії припускає російське вторгнення в сусідні держави. Зрозуміло, що за винятком Китаю. Бо там, може, ядерних ракет менше, але вони є. Китайську армію не варто скидати з рахунків", – поділився він своїми побоюваннями.

"Ще 14% росіян вважають, що можлива війна із США і НАТО. Це наочна демонстрація того, що варто все ж таки активніше займатися вступом до НАТО. Бо якщо людей із міркуваннями про те, що війна із сусідами можлива, в Росії чверть, то якщо ти вже член НАТО – охочих повоювати на 10% менше. Адже США і НАТО – це сила. А із сильними вони змагатися не будуть", – зробив висновок Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін нагадав, як у 60-х роках Захід намагався налагодити відносини з СРСР і не завадив його вторгненню у Чехословаччину. Сучасні події свідчать про те, що Москва може знову скористатися прагненням Європи і США до партнерства і повторити те ж саме в інших країнах.

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