Під ударом цілий регіон: названо нову мету Росії в Україні

Росія цілеспрямовано блокує прохід суден у Керченській протоці, щоб нанести удар по українській економіці.

Провокація в Чорному морі і захоплення українських кораблів та їхніх екіпажів є добре продуманою операцією РФ, заявив в інтерв'ю "Крим. Реалії" міністр інфраструктури України Володимир Омелян (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Багато судновласників, розуміючи, що термін проходження через Керченську протоку є занадто довгим, переорієнтують свої судна на порти Чорного моря або взагалі інші напрямки", – повідомив міністр інфраструктури.

Володимир Омелян Скріншот Радіо Свобода

На його думку, основною метою "морської" агресії Росії є дестабілізація Маріуполя, Бердянська і решти регіону.

Володимир Омелян Скріншот Радіо Свобода

"Вони хочуть дестабілізувати Приазов'я і в подальшому отримати кордон до Криму і, думаю, продовжити експансію", – повідомив Володимир Омелян.

Як писав OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. На борту було шість поранених, 24 українця стали військовополоненими РФ.

28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.