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/Розслідування

Під прикриттям ФСБ: "ЛНР" налагодила хитру схему контрабанди в ЄС

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В "ЛНР" розгорнулося масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю низької якості, який незаконно поставляють до країн Євросоюзу через Білорусь і Росію.

За даними видання "Білоруський партизан", ФСБ РФ не тільки в курсі, але й курирує контрабанду фальсифікату.

"Підозрюють, що в Білорусі ці поставки теж мають своїх покровителів серед правоохоронних, митних та прикордонних органів. Але простежимо шлях контрабанди від самого Луганська до кінцевого споживача", – розповіли у виданні.

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Уточнюється, що в окупованому Луганську продукція підприємства "ЛугаНова" вирушає на вантажівках через українсько-російський кордон до Смоленську. Там товар оформляється як продукт російського виробництва і отримує відповідний сертифікат.

ФСБ

ФСБ

Комсомольская правда

А в Росії фальсифікат продають китайській фірмі-посереднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Однак його відправляють не до Китаю, а через Білорусь до Литви на логістичний склад в Тракай, звідки контрабанда потрапляє на склади офшорнох компанії "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".

У свою чергу, з Литви контрафакт відправляється до Великобританії, де реалізується роздрібними партіями через місцевих бізнесменів Ніла Сміта і Джонатана Вейла.

Контрабанда алкоголю

Контрабанда алкоголю

KP.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Вінницькій області поліція виявила у пенсіонерки більше тонни фальсифікованого алкоголю та приладдя для приготування і розливу.

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Місце
Україна
Теги
контрабандаалкогольНовини ЛНР
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леня зе
леня зе
смешной змагарок.попробуйте в ес втюхать низкокачественный контрафактный контрабандный алкоголь.ну да верим.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Я не понял,что автор пробовал водку и определил,что она плохого качества.Конрабандные товары не всегда низкого качества.
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