''Під повним контролем Росії'': Україні запропонували рішення по Азовському морю

У світлі майже повного контролю Росії над Азовським морем, говорити про плани по його демілітаризації вже пізно. На сьогоднішній день перед Україною стоять зовсім інші завдання.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, в першу чергу необхідно продовжити створення бази ВМСУ в Азовському морі і відпрацювати сухопутне перекидання нових кораблів.

"І друге завдання – це переорієнтування торговельних маршрутів. Держава, разом з підприємствами повинна думати, як нам забезпечити логістику тих товарів, що виробляються в Запорізькій області і поруч, переорієнтувати їх на порти в Чорному морі", – пояснив Мусієнко.

Він впевнений, що Україні слід йти сценарієм нарощування потужностей ВМСУ, щоб український військовий флот був дійсно готовий до протистояння з РФ в Азовському морі. Адже поки що сили нерівні.

"І потрібно розуміти: ми можемо 150 раз сказати, що в України є право на Азовське море. Зрозуміло, є. Право на протоку є? Є. Але як нам це реалізувати в сьогоднішніх умовах? Знову вести кораблі і наражати їх на небезпеку?" – підсумував міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку з залученням міжнародних партнерів. Він також уточнив, що захищатися в морях і знищити Кримський міст дозволять ракети.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.