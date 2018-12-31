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''Під повним контролем Росії'': Україні запропонували рішення по Азовському морю

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У світлі майже повного контролю Росії над Азовським морем, говорити про плани по його демілітаризації вже пізно. На сьогоднішній день перед Україною стоять зовсім інші завдання.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, в першу чергу необхідно продовжити створення бази ВМСУ в Азовському морі і відпрацювати сухопутне перекидання нових кораблів.

"І друге завдання – це переорієнтування торговельних маршрутів. Держава, разом з підприємствами повинна думати, як нам забезпечити логістику тих товарів, що виробляються в Запорізькій області і поруч, переорієнтувати їх на порти в Чорному морі", – пояснив Мусієнко.

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Він впевнений, що Україні слід йти сценарієм нарощування потужностей ВМСУ, щоб український військовий флот був дійсно готовий до протистояння з РФ в Азовському морі. Адже поки що сили нерівні.

"І потрібно розуміти: ми можемо 150 раз сказати, що в України є право на Азовське море. Зрозуміло, є. Право на протоку є? Є. Але як нам це реалізувати в сьогоднішніх умовах? Знову вести кораблі і наражати їх на небезпеку?" – підсумував міжнародник.

''Під повним контролем Росії'': Україні запропонували рішення по Азовському морю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку з залученням міжнародних партнерів. Він також уточнив, що захищатися в морях і знищити Кримський міст дозволять ракети.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Особа
Олександр Мусієнко
Місце
Україна
Теги
РосіяУкраїнаАзовське мореЧорне мореКерченська протокаконфліктвійна
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Брук Сэм
Брук Сэм
Хохложопые, забудьте про Азовское море!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Может сдаться?Все равно флота нэма!
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3
Проходил мимо
Проходил мимо
Соблюдать регламент не пробовали, не?
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10
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