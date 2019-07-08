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Під Полтавою розбився літак з людьми: перші фото з місця НП

6.8тЧитати матеріал російською

У неділю, 7 липня, в Оржицькому районі Полтавської області розбився легкомоторний літак.

В результаті авіакатастрофи загинула одна людина, ще одна отримала травми, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"7 липня в 15.32 біля с.Плехов Оржицького району сталося падіння приватного легкомоторного літака, в результаті чого загинула одна людина і одна людина госпіталізована до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні.

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Причини події встановлюються. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Полтавській області.

Місце авіакатастрофи

Місце авіакатастрофи

ДСНС

Місце авіакатастрофи

Місце авіакатастрофи

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаПолтава
Теги
розбився літаклітакГосЧС
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