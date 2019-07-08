Під Полтавою розбився літак з людьми: перші фото з місця НП

У неділю, 7 липня, в Оржицькому районі Полтавської області розбився легкомоторний літак.
В результаті авіакатастрофи загинула одна людина, ще одна отримала травми, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"7 липня в 15.32 біля с.Плехов Оржицького району сталося падіння приватного легкомоторного літака, в результаті чого загинула одна людина і одна людина госпіталізована до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні.
Причини події встановлюються. На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Полтавській області.
Місце авіакатастрофи
ДСНС
Місце авіакатастрофи
ДСНС
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