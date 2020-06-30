Під Одесою затримали велику партію контрабандних сигарет. Правоохоронці розкрили схему, до реалізації якої може бути причетний новопризначений заступник начальника Одеської митниці Державної митної служби України Денис Пудрик.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

За інформацією нашого джерела, сьогодні до Одеси прибув контейнер TCNU6615775, що належить ТОВ "Софткей Траст". Згідно вантажно-митної декларації в режимі IM40EE, у контейнері перевозилися тканини. Хоча, як виявилося згодом, він був заповнений контрабандними сигаретами з Китаю, захованими за тканиною.

З порту вантаж мав відправитися на митний пост "Одеса-центральний" (ВМО №6). По дорозі, як повідомляє наше джерело, планувалося зробити підміну вантажу: замінити сигарети тканиною. Однак зробити цього зловмисники не встигли: за отриманим орієнтуванням, співробітники СБУ затримали контейнер.

Як повідомляє наше джерело, за ТОВ "Софткей Траст" стоїть відомий в Одесі контрабандист Влад Студинець (Галкін) – друге прізвище належить його колишньому тестю, прокурору Одеської області. Подейкують, що сигарети Студинець провозив не без відома новопризначеного заступника начальника Одеської митниці Дениса Пудрика, у якого сьогодні, 30 червня, був перший робочий день на новому місці. Проте, як запевняє наше джерело, схоже, він уже почав активно налагоджувати "зв'язки" з бізнесменами на кшталт Студинця. Адже без санкції від вищого керівництва Одеської митниці ніхто і не подумав би провертати таку схему.