Під Одесою сталася страшна ДТП з маршруткою: 9 загиблих. Фото, відео

В Одеській області 21 вересня в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, маршрутка прямувала до Одеси, а вантажівка повертався з обласного центру. Попередньо, загинули дев'ятеро людей, ще двоє – травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється.

ДТП сталося між селами Нова Долина і Прилиманське.

Новини Україну накрила хвиля ДТП із маршрутками

odessa.online

На місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, рятувальники і медики. Встановлюються всі обставини події.

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