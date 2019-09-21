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21 вересня • оновлено в 16:18
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Під Одесою сталася страшна ДТП з маршруткою: 9 загиблих. Фото, відео

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В Одеській області 21 вересня в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки з вантажівкою загинули 9 осіб.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, маршрутка прямувала до Одеси, а вантажівка повертався з обласного центру. Попередньо, загинули дев'ятеро людей, ще двоє – травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється.

ДТП сталося між селами Нова Долина і Прилиманське.

Новини
Україну накрила хвиля ДТП із маршрутками
Під Одесою сталася страшна ДТП з маршруткою: 9 загиблих. Фото, відео

odessa.online

На місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, рятувальники і медики. Встановлюються всі обставини події.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП маршрутка
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Украм нельзя садится за руль без прохождения идиотен теста,за границей желательно.
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