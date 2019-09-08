Під Миколаєвом злодій-рецидивіст взяв заручницю: поранений поліцейський

В Южноукраїнську Миколаївської області під час затримання злодій-рецидивіст вчинив опір поліцейським, взявши заручницю та поранивши одного правоохоронця.

Інцидент стався 6 вересня, інформує прес-служба обласної поліції. Правопорушник пограбував квартиру місцевої мешканки на вул. Дружби народів. Постраждала повідомила про злочин і на місце прибули поліцейські.

Вони почали шукати зловмисника в сусідніх багатоповерхівках, де згодом почули жіночий крик про допомогу. Увійшовши до приміщення, вони побачили чоловіка, який тримав ніж біля шиї жінки і мав намір зістрибнути разом із нею з балкона.

Намагаючись врятувати жінку і затримати нападника, один із поліцейський отримав ножове поранення правої руки.

"Як з'ясувалося, раніше судимий за майнові злочини чоловік дійсно здійснив квартирну крадіжку в сусідньому з власним будинком.

Перебуваючи у себе вдома, він побачив, що поліцейські здійснюють поквартирний обхід. Тому, не бажаючи бути викритим у виконанні квартирної крадіжки, бувалий злодій пригрозив своїй 29-річній квартирантці ножем, щоб остання сиділа тихо. Але почувши, як поліцейські стукають у двері їхньої квартири, жінка не розгубилася і щосили покликала на допомогу", – сказано в повідомленні.

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Вказується, що в будинку зловмисника було виявлено викрадене ним майно потерпілої: золоті сережки, каблучка, гроші й мобільний телефон.

У місцевій прокуратурі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України "Крадіжка" і ч. 2 ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Відповідно до закону, чоловікові передбачено покарання від обмеження свободи на строк до п'яти років до позбавлення волі на строк до шести років.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні викрили злочинну банду під керівництвом так званих злодіїв у законі, які протягом кількох років орудували на території Криму, а також у Херсонській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях.

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