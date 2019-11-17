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17 листопада • оновлено в 15:23
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Під Миколаєвом на ходу загорівся потяг із пасажирами: моторошні фото

4.3т
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У суботу, 16 листопада, повністю згоріли тягач і вагон дизельного пасажирського потягу в Миколаївській області.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося близько 13:23 біля станції "Новокатеринівка" Веселинівського району.

"До місця виклику направлено відділення 11 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю встановлено, що вогнем охоплений тягач та останній вагон потягу, інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників" , – йдеться в повідомленні.

Пасажирський потяг на Миколаївщині - пожежа

Пасажирський потяг на Миколаївщині - пожежа

Фото: ДСНС

Новини
Пожежу на складах боєприпасів у Балаклії локалізовано: Зорян Шкіряк

Потяг прямував з Колосівки до Миколаєва. О 14:00 пожежу було локалізовано, займання на площі 50 квадратних метрів повністю ліквідували о 15:25. В результаті НП ніхто не постраждав.

Потяг на Миколаївщині - пожежу ліквідували

Потяг на Миколаївщині - пожежу ліквідували

Фото: ДСНС

"Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами. Від ДСНС задіювалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Додатково залучався пожежний потяг “Укрзалізниці” та трактор з бочкою від ТОВ "ЛАН"", – додали у відомстві.

Пожежа в потязі під Миколаївом - наслідки

Пожежа в потязі під Миколаївом - наслідки

Фото: ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада в місті Ізмаїл Одеської області на ходу спалахнув автомобіль поліції.

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Місце
Україна Миколаїв
Теги
пожежа ГосЧС
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Гиперлуп воспламенился проходя на скорости сквозь плотные слои атмосферы. Хрюканы, надо было салом намазать, что бы скользил лучше.
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Железо 1967 года
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы, на чём же вы в Европу поедете?
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