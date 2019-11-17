Під Миколаєвом на ходу загорівся потяг із пасажирами: моторошні фото

У суботу, 16 листопада, повністю згоріли тягач і вагон дизельного пасажирського потягу в Миколаївській області.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося близько 13:23 біля станції "Новокатеринівка" Веселинівського району.

"До місця виклику направлено відділення 11 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю встановлено, що вогнем охоплений тягач та останній вагон потягу, інші вагони з пасажирами відчепили та відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників" , – йдеться в повідомленні.

Пасажирський потяг на Миколаївщині - пожежа Фото: ДСНС

Потяг прямував з Колосівки до Миколаєва. О 14:00 пожежу було локалізовано, займання на площі 50 квадратних метрів повністю ліквідували о 15:25. В результаті НП ніхто не постраждав.

Потяг на Миколаївщині - пожежу ліквідували Фото: ДСНС

"Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами. Від ДСНС задіювалось 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Додатково залучався пожежний потяг “Укрзалізниці” та трактор з бочкою від ТОВ "ЛАН"", – додали у відомстві.

Пожежа в потязі під Миколаївом - наслідки Фото: ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада в місті Ізмаїл Одеської області на ходу спалахнув автомобіль поліції.

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