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Під Львовом загорівся поїзд із пасажирами: фото і відео НП

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У Львівській області біля станції Підмонастир [Ходорів-Львів] загорівся поїзд з пасажирами.

Про це повідомив пасажир Олександр Кириленко на своїй сторінці в Facebook. З його слів, локомотив раптово загорівся і поїзд зупинився.

До приїзду рятувальників людям довелося самостійно гасити пожежу. Оскільки вогнегасників було недостатньо, чоловіки взяли відра і почали бігати до найближчого ставку за водою.

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Через 10 хвилин їм на допомогу прибула пожежна бригада і швидка допомога, пожежа була локалізована і погашена. Для пасажирів пригнали інший локомотив, який, хоч і з затримкою в півтори години, доставив їх до Львова.

Під Львовом загорівся поїзд із пасажирами: фото і відео НП

facebook.com/omkyrylenko

Під Львовом загорівся поїзд із пасажирами: фото і відео НП

facebook.com/omkyrylenko

Під Львовом загорівся поїзд із пасажирами: фото і відео НП

facebook.com/omkyrylenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Дніпром спалахнула електричка. Пасажири, не дочекавшись зупинки складу, вистрибували з вагонів на ходу.

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Україна Львів
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