МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

1.3тЧитати матеріал російською

У середу, 16 січня, під Львовом в селі Ставчани на заводі "Оліяр", який займається виробництвом рослинної олії, сталася велика пожежа.

Як повідомляє прес-служба ДСНС області, займання почалося близько 17:00. На місце події відразу виїхали підрозділи рятувальників (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз)

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, вогонь охопив сушку для насіння соняшнику на території заводу. Постраждалих у результаті пожежі немає.

Новини
У центрі Києва спалахнула потужна пожежа: перші фото та відео з місця НП
Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

ZAXID.NET

Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

facebook.com/igor.zinkevych

Гасити пожежу викликали пожежників із міста Пустомити, а також сусідніх районів і Львова.

Близько 20:15 вогонь було локалізовано, а о 21:17 ліквідувано повністю, пише "Твоє місто". На місці події працювали 16 одиниць техніки та 90 працівників ДСНС. Займання виникло в сушарці, її повністю знищено вогнем.

Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

facebook.com/igor.zinkevych

Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

facebook.com/igor.zinkevych

Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

facebook.com/igor.zinkevych

Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

facebook.com/igor.zinkevych

Під Львовом спалахнув завод: фото і відео масштабної НП

facebook.com/igor.zinkevych

Відзначимо, компанія "Оліяр" існує з 2003 року. Підприємство випускає олію під брендами "Майола", "Соняшна", "Родинна" та "Оліяр". У Ставчанах у компанії розташовані маслоекстракційний завод, а також завод рафінації та дезодорації.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на хімічному заводі "Карпатнафтохім", із яким пов'язують ім'я народного депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
пожежафотографиивидеоГосЧС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги