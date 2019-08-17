Під Львовом розбився військовий вертоліт: всі подробиці

На аеродромі "Броди" у Львівській області 16 серпня зазнав аварії вертоліт Мі-2. На його борту знаходилося двоє людей.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

"16 серпня о 15:33 від оперативного чергового Західного РКЦ (Куц) надійшло повідомлення, що на аеродромі "Броди" під час злету з висоти близько трьох-чотирьох метрів впав на правий бік вертоліт Мі-2, на борту якого знаходилося двоє членів екіпажу. В результаті події травмованих немає, пожежі не було", – йдеться у повідомленні.

Мі-2 "112 Україна"

Рятувальники також відзначили, що за фактом події проводиться перевірка. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися до ліквідації наслідків НП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт Мі-8 авіації Сухопутних військ Збройних сил України. У момент трагедії він здійснював навчально-тренувальний політ. Загинули четверо членів екіпажу.

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