Під Львовом фура розчавила автомобіль з родиною: подробиці і фото моторошної ДТП

У Кам'янко-Бузькому районі Львівської області 22 серпня сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинула 7-річна дівчинка.

Як передає прес-служба поліції, на автодорозі Львів - Луцьк в селі Колоденці 41-річний водій фури DAF, житель Рівненської області, не впорався з керуванням і зіткнувся з "ВАЗ 2101". Легковик викинуло в кювет, де на нього звалився стовп.

У салоні авто знаходилася сім'я з трьох осіб - 49-річний місцевий житель, який був за кермом транспорту, його 34-річна дружина та їхня дочка. Від травм дитина померла на місці, а батьків госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПБДР) Кримінального кодексу. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.

ДТП під Львовом lv.dsns.gov.ua

ДТП під Львовом lv.dsns.gov.uа

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві теща шоумена Сергія Притули розчавила матір з 9-річною дитиною, переплутавши педалі при виїзду з двору. Суд вже прийняв рішення по жінці.

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