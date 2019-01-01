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На Миколаївщині сталася трагічна ДТП: 8 загиблих, серед них — діти

39.7тЧитати матеріал російською

У вівторок, 1 січня, в Миколаївській області сталася ДТП, в результаті якого загинули 8 осіб, 3 з яких — діти. Ще двоє людей були доставлені в лікарню з травмами.

Близько 11:00 на 200 км + 600 метрів автодороги Н-11 "Дніпро - Миколаїв" на виїзді із смт Казанка зіткнулися два легкових автомобіля Opel Astra та Mazda-6, повідомила прес-служба обласного управління Національної поліції (щоб подивитися фото і відео з місця трагедії, доскрольте до кінця).

У салоні Mazda перебувала подружня пара. 40-річний чоловік загинув на місці, а 23-річна жінка з численними травмами госпіталізована.

В Opel їхала сім'я з дітьми, з яких вижила тільки дівчинка у віці близько 8 років. Серед загиблих: 39-річний водій-чоловік, троє дорослих 33-х, 53-х, 55-ти років, три дитини віком 5 і 13 років, а також 7-місячне немовля.

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На місці трагедії працює слідчо-оперативна група Казанківського відділення поліції, рятувальники, медики, криміналісти і слідчі Слідчого управління.

Причина аварії не вказується, але відзначається, що відомості про ДТП були внесені за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На Миколаївщині сталася трагічна ДТП: 8 загиблих, серед них — діти
На Миколаївщині сталася трагічна ДТП: 8 загиблих, серед них — діти
На Миколаївщині сталася трагічна ДТП: 8 загиблих, серед них — діти
На Миколаївщині сталася трагічна ДТП: 8 загиблих, серед них — діти

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно під Києвом сталася масштабна ДТП з великою кількістю загиблих і поранених в результаті зіткнення легкового авто і вантажівки.

Місце
УкраїнаКривий Ріг
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Прохоренко Анатолій
Прохоренко Анатолій
8 человек ехало в одной Астре?
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Makc Махов
Makc Махов
Прохоренко Анатолій, нет в одной приме!
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Проходил мимо
Проходил мимо
Очень жаль погибших и их близких, особенное то что погибли дети. Соболезнования выражать на этом сайте не стану Почитайте свои комментарии, ублюдки. https://prnt.sc/m1kuqv
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Проходил мимо
Проходил мимо
Makc Махов, Когда ты, падаль, перестанешь смеяться над гибелью чужих, ни в чем неповинных жителей, тогда можешь от меня ждать открытого соболезнования вашим погибшим. И чтобы не возникало вопросов, читай: https://prnt.sc/m1nqgg
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Makc Махов
Makc Махов
Проходил мимо кацап, и не прошёл! Нажрался как всегда медведь!сайт украинский, кацапам тут и не место! Высерайтесь на вёдрах и выливайте на кацапских сайтах,какие проблемы? 😆😀😜🖕🏼😅🖕🖕🇷🇺
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Вот. Нельзя глумиться над горем людей. Все возвращается
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Makc Махов, ты бы бежал на место аварии, хохловыблядок, а то тебе подобные падальщики все съедят и тебе не достанется.
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Makc Махов
Makc Махов
Павлов Дмитрий, смеюсь над вами кацапьем! В Магнитогорске завалы разбирать Кацапья нет, всё на обозе сидит! Ебало тебе Кацап нужно разбить как опель и показать фюреру Кацапстана Хуйлопутину! 🇷🇺🖕😅🖕🏼😜😀😀
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