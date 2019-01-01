На Миколаївщині сталася трагічна ДТП: 8 загиблих, серед них — діти

У вівторок, 1 січня, в Миколаївській області сталася ДТП, в результаті якого загинули 8 осіб, 3 з яких — діти. Ще двоє людей були доставлені в лікарню з травмами.

Близько 11:00 на 200 км + 600 метрів автодороги Н-11 "Дніпро - Миколаїв" на виїзді із смт Казанка зіткнулися два легкових автомобіля Opel Astra та Mazda-6, повідомила прес-служба обласного управління Національної поліції (щоб подивитися фото і відео з місця трагедії, доскрольте до кінця).

У салоні Mazda перебувала подружня пара. 40-річний чоловік загинув на місці, а 23-річна жінка з численними травмами госпіталізована.

В Opel їхала сім'я з дітьми, з яких вижила тільки дівчинка у віці близько 8 років. Серед загиблих: 39-річний водій-чоловік, троє дорослих 33-х, 53-х, 55-ти років, три дитини віком 5 і 13 років, а також 7-місячне немовля.

На місці трагедії працює слідчо-оперативна група Казанківського відділення поліції, рятувальники, медики, криміналісти і слідчі Слідчого управління.

Причина аварії не вказується, але відзначається, що відомості про ДТП були внесені за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно під Києвом сталася масштабна ДТП з великою кількістю загиблих і поранених в результаті зіткнення легкового авто і вантажівки.