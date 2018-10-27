Під контролем: ЗСУ відзвітували про новий успіх на Донбасі

Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою Об'єднаними силами. Українські бійці готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

За даними розвідки, одного окупанта за минулу добу, 26 жовтня, знищено і ще 7 - отримали поранення, повідомляє прес-центр ООС.

У ході боїв було поранено двох українських захисників. У цілому, російські окупаційні війська вели інтенсивний прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу, 26 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася повністю контрольованою Об'єднаними силами. Окупанти, без застосування озброєння, забороненого мінських домовленостями, 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ... Ворог здійснював обстріли наших позицій у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупаційні війська посилили обстріли в районі Авдіївки і на маріупольському напрямі.