Під контролем ФСБ: "авторитети" безкарно "кошмарять" Україну

"Злодії в законі" грають провідну роль в організації дестабілізації і створенні кримінального хаосу в Україні. Вони не "просто" контролюють більшу частину злочинного бізнесу, але і щільно пов'язані зі спецслужбами Росії. В умовах війни це критично.

Чому це відбувається і що потрібно зробити – розбирався OBOZREVATEL.

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ. АЛЕ НЕ У НАС

У Грузії після Революції троянд влада оголосила боротьбу злодійському світу. З 2006 по 2010 рік 180 його членів були затримані й засуджені, а у представників мафії і корумпованих чиновників конфіскували майна на суму 1 млрд доларів.

За той же період число зареєстрованих злочинів скоротилося вдвічі, на 80% скоротилася кількість збройних пограбувань. Вплив і авторитет "злодіїв у законі" став падати як у тюрмах, так і по всій Грузії. Якщо раніше розкішні автомобілі й особняки робили кримінальних лідерів прикладом для наслідування для багатьох молодих людей, то тепер у вилучених у злодіїв будинках стали відкриватися поліцейські ділянки, а на автомобілях, які належали злодіям, почали їздити поліцейські.

Боротьба зі злодіями в Грузії Нова епоха

"І всім стало зрозуміло, що баланс сил змінився – злодій не авторитет, він не захистить ні від поліції, ні на вулиці, і немає ніякої користі в тому, щоб залишатися другом "злодія в законі", – згадує старший експерт центру Ронделі Шота Утіашвілі. Він до зміни влади в Грузії у 2012 році очолював інформаційно-аналітичний департамент МВС Грузії.

Закон про боротьбу з авторитетами був прийнятий і в недружній нам країні – Росії. Кримінальний кодекс РФ поповнився новою статтею – "Заняття вищого положення в злочинній ієрархії". "Злодіям в законі" загрожує до 20 років позбавлення волі.

В Україні спроби законодавчо боротися із "законниками" провалюють, починаючи з 2012 року. Черговий законопроект відхилили і в 2016-му, коли криміногенна ситуація погіршилася, а внесок "злодіїв у законі" в дестабілізацію України став колосальним. Крім того, депутати також відмовилися відправити законопроект на доопрацювання!

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж, виступаючи в ефірі одного з телеканалів у 2017 році, зазначав, що кримінал піднімає голову. "Приїжджають "бандити в законі" з Росії, з Грузії, власні повертаються, і формується кримінальна спільнота. Сьогодні Україну практично розподілили мафіозні структури, які фактично грабують, вбивають, проводять спецоперації, рейдерство, "кришують" одні структури, але проводять операції щодо інших, вбивають бізнесменів. Тобто, 90-і роки певною мірою повертаються", – заявив Маломуж.

МВС України зайняло жорстку позицію – закон для протидії "авторитетам" життєво необхідний. Нині законодавство передбачає тільки примусову депортацію з країни таких осіб.

Міністр Арсен Аваков неодноразово заявляв, що "злодії в законі" в Україні підтримують зв'язки зі спецслужбами РФ і навіть фінансують деяких депутатів.

"Кримінальні авторитети користуються ліберальністю наших законів, "осідають" тут на місяці і ведуть судові баталії, щоб отримати громадянство. За нашими даними, за 60% крадіжок авто і за грабежами квартир стоять "злодії в законі". Більшість із них – на постійному зв'язку зі спецслужбами РФ. Крім кримінальних завдань, вони виконують інші політичні замовлення. Наприклад, фінансують діяльність деяких депутатів, щоб вони не підтримували радикальні закони уряду, спрямовані на посилення боротьби з організованою злочинністю", – заявив глава МВС.

Розповідав Аваков і про шокуючу реакцію народних обранців на законопроект: "Мені кажуть: ні, це напад на наші права. На які "ваші"? Інтереси парламенту і "злодіїв в законі" – різні".

ЯК "КОШМАРЯТЬ" ЗЛОДІЇВ, А ВОНИ НАС

Нацполіція України підписала меморандум про спільну діяльність із ФБР, угоди з Чехією, Туреччиною, вступила в Європол. Обмін інформацією допомагає зокрема в боротьбі зі злочинними авторитетами і "злодіями в законі". За кордоном вони перебувають "під наглядом" правоохоронних органів цих країн, проте це кардинально не змінює ситуацію, хіба тільки змушує "законників" бути більш обережними.

Найбільш привільно вони себе почувають у країнах колишнього Союзу, а в нашу країну рвуться щосили. Особливо після "запуску" в квітні 2019-го антизлодійського закону в Росії – введення кримінальної відповідальності для тих, хто займає вище положення в злочинній ієрархії.

В Україні зараз за різними оцінками – від 80 до 100 "злодіїв в законі", їхнє число постійно змінюється. Досвідчені авторитети завдають нашій країні колосальної шкоди. За інформацією глави МВС, до 70% викрадень автомобілів, 60% квартирних крадіжок, деякі терористичні злочини, вбивства (в тому числі замовні), координуються саме "злодіями в законі".

Новини Головний злодій колишнього СРСР вийшов на волю в Росії

Їдуть до нас не тільки "злодії в законі" з Росії, Грузії, Азербайджану. "Авторитети", які мешкають у Європі й оголошені в міжнародний розшук, купують українські паспорти і під "чистими" орудують уже у нас вдома.

Один із останніх прикладів – затримання 10 квітня співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань і ГУНП Нацполіції в Києві російського злодія "Батира Бухарського", який був коронований у Москві ще Дідом Хасаном.

Батир Бухарський Нацполіція України

Довгий час Батир був довіреною особою "злодія в законі" В'ячеслава Іванькова на прізвисько "Япончик". Із 2001 по 2010 рік проживав у Барселоні і відповідав за легалізацію грошей російських злодійських кланів. Розшукувався правоохоронними органами Іспанії за вчинення злочинів у складі злочинної організації.

Розраховуючи на українське гуманне законодавство, втік для подальшого проживання в нашу країну. Купив собі новий паспорт і став "добропорядним" громадянином України.

"МИ ЇХ У ДВЕРІ – ВОНИ У ВІКНО!"

Як вже говорилося, депортація – поки що єдиний засіб боротьби з кримінальними авторитетами. Служба безпеки України з початку 2018 року заборонила в'їзд у нашу країну понад ста "законникам", які можуть бути причетні до угруповань, що спеціалізуються на викраденні людей, вимаганні, торгівлі зброєю і наркотиками.

Про те, що виселені з України "злодії в законі" знову намагаються повернутися після заміни документів, говорить і глава Національної поліції Сергій Князєв: "Як то кажуть, ми їх у двері, а вони у вікно. Іноді доходить до абсурду".

У жовтні 2018 року правоохоронці затримали і видворили з України "злодія в законі" на прізвисько "Тенґо Гальський". 36-річному "авторитету" на 10 років заборонили в'їзд в Україну.

Кримінальний авторитет і "злодій в законі" Чарая Тенгіз Автандилович (Тенґо Гальський)

Однак уже в січні цього року Тенґо Гальський був затриманий в Івано-Франківській області співробітниками Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Для в'їзду в Україну він використовував фіктивні документи.

Останнім часом випадки затримання "законників" почастішали, але без законодавчої підтримки це більше нагадує боротьбу з вітряками.

Українці прямо зацікавлені у зниженні злочинності, а ось наскільки наші депутати – викликає сумніви. Зрозумілим є одне: зволікати з рішенням наболілого питання вже не можна.

* "Злодій в законі" ("злодій" або "законник") – титул деяких членів злочинного світу, які належать до його еліти і користуються значним авторитетом. "Злодії в законі" – це специфічне для СРСР (надалі також і для країн пострадянського простору) явище в злочинному світі, яке не має аналогів у світовій кримінальній практиці, утворилося в 1930-х роках і характеризується наявністю жорсткого кодексу кримінальних традицій, а також винятковим рівнем закритості і конспіративності.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся