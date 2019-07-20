Під Києвом зникла 12-річна дівчинка: поліція оголосила розшук

У селі Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області зникла 12-річна дівчинка, Сєрік Анастасія.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Київ Оперативний. Уточнюється, що дитина 19 липня близько 12:00 залишила місце проживання, що по вул. Володимирській, 58 в с. Білогородка, і до цього часу додому не повернулася.

Дівчинці на вигляд близько 14 років зріст 175 см, середньої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся темно-русяве, довжиною до плечей. Має особливі прикмети – на передпліччях обох рук (від зап’ястя до ліктя) шрами від порізів.

Сєрік Анастасія Facebook Київ Оперативний

Повідомляється, що дитина була одягнена в чорні штани, чорні кросівки та світло-рожеву кофту.

Активісти висловили прохання до всіх, хто володіє інформацією про місце перебування дівчинки, повідомляти на спеціальну лінію поліції за номером 102.

Додається також, що Анастасія може перебувати разом із хлопчиком, якого, за інформацією Facebook-спільноти Київ Оперативний, також оголошено у розшук. Савича Владислава востаннє бачила 18 липня з однолітками на зупинці громадського транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на популярному музичному фестивалі Atlas Weekend, який проходив у Києві на ВДНГ, зник 20-річний Вадим Онищенко.

пізніше його тіло знайшли повішеним у домі на Інститутській.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram