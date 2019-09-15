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15 вересня • оновлено в 23:10
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Під Києвом сталася ДТП з грузовиком: є загиблі

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У Київській області в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинули 4 людини.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"15 вересня в ГСЧС надійшла інформація, що біля смт Макарів в результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули 4 людини", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом сталася ДТП з грузовиком: є загиблі
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Для деблокування тіл загиблих притягнуто 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ГСЧС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 12 вересня, в Києві біля станції метро "Шулявська" сталася смертельна ДТП. На проспекті Перемоги, 45 маршрутний автобус №465 збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

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Тема
ДТП в Києві
Місце
Україна
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