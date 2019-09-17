Головна Новини
17 вересня • оновлено в 10:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої: опубліковані фото

955 Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фотографії палаючого будинку ексглави Національного банку України Валерія Гонтаревої.

Кадри з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram. Пожежу ліквідували, однак майже весь будинок вигорів (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

За попередньою інформацією, невідомі перекинули пляшку із запальною сумішшю через паркан в ніч на 17 вересня.

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої

dtp.kiev.ua

Новини
"Зламали ломом двері": до Гонтаревої нагрянули з обшуками

Будинок знаходиться в Києво-Святошинському районі, у селі Гореничі. Оформлений був на чоловіка Гонтаревої.

Пожежа в будинку Гонтаревої

Пожежа в будинку Гонтаревої

dtp.kiev.ua

Під Києвом у будинку Гонтаревої влаштували пожежу

Під Києвом у будинку Гонтаревої влаштували пожежу

dtp.kiev.ua

Будинок згорів практично повністю

Будинок згорів практично повністю

dtp.kiev.ua

Раніше з'явилося відео пожежі в будинку Валерії Гонтаревої.

Як писав OBOZREVATEL, в серпні ексглаву Нацбанку Валерію Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Rembo Dgon
Rembo Dgon
Прикольно сучка аферу крутит , если бы заработала на этот дом то не сожгла б, а так как пришло так и ушло зато в Англии политическое убежище будет просить.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Осталось самая малость,просить убежища у англичан и уйти от украинского правосудия.Не хочется Лере делиться,а уж тем более,терять ВСЁ.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel