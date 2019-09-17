Під Києвом спалили будинок Гонтаревої: опубліковані фото

У мережі з'явилися фотографії палаючого будинку ексглави Національного банку України Валерія Гонтаревої.

Кадри з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram. Пожежу ліквідували, однак майже весь будинок вигорів (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

За попередньою інформацією, невідомі перекинули пляшку із запальною сумішшю через паркан в ніч на 17 вересня.

Під Києвом спалили будинок Гонтаревої dtp.kiev.ua

Будинок знаходиться в Києво-Святошинському районі, у селі Гореничі. Оформлений був на чоловіка Гонтаревої.

Пожежа в будинку Гонтаревої dtp.kiev.ua

Під Києвом у будинку Гонтаревої влаштували пожежу dtp.kiev.ua

Будинок згорів практично повністю dtp.kiev.ua

Раніше з'явилося відео пожежі в будинку Валерії Гонтаревої.

Як писав OBOZREVATEL, в серпні ексглаву Нацбанку Валерію Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

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