Під Києвом спалили будинок Гонтаревої: опубліковані фото

У мережі з'явилися фотографії палаючого будинку ексглави Національного банку України Валерія Гонтаревої.
Кадри з'явилися на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram. Пожежу ліквідували, однак майже весь будинок вигорів (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).
За попередньою інформацією, невідомі перекинули пляшку із запальною сумішшю через паркан в ніч на 17 вересня.
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої
dtp.kiev.ua
Будинок знаходиться в Києво-Святошинському районі, у селі Гореничі. Оформлений був на чоловіка Гонтаревої.
Пожежа в будинку Гонтаревої
dtp.kiev.ua
Під Києвом у будинку Гонтаревої влаштували пожежу
dtp.kiev.ua
Будинок згорів практично повністю
dtp.kiev.ua
Раніше з'явилося відео пожежі в будинку Валерії Гонтаревої.
Як писав OBOZREVATEL, в серпні ексглаву Нацбанку Валерію Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.
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