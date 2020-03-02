У Києво-Святошинському районі 14-річний хлопець накинувся з ножем і сокирою на свою тітку та рідного чотирирічного брата.

Потерпілі перебувають у реанімації. Підлітка затримано, йому оголошено про підозру, повідомляється на сайті поліції Київської області (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

За даними правоохоронців, хлопець проживав разом із родичами окремо від матері-киянки, оскільки відвідував навчальний заклад неподалік. У неділю, 1 березня, між родичами відбулася сварка. Під час неї підліток узяв кухонний ніж і вдарив свою тітку в груди.

"Жінка почала оборонятися і вихопила ніж, але племінник узяв на кухні ще один ніж і сокиру. Постраждала вибігла з дому і почала дзвонити сестрі, але школяр вибив сокирою з її рук телефон і знову почав наносити удари. Пізніше зловмисник переключився на 4-річного брата, якому наніс множинні ножові поранення. У цей час додому повернулася мати кривдника, якій родичка встигла повідомити про злочин. Хлопець намагався вдарити ножем і рідну матір, а потім утік у невідомому напрямку", – уточнили в поліції.

Поліція встановила місцеперебування нападника і затримала його. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Потерпілі перебувають у реанімації у стабільно важкому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 (замах на злочин), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Потерпілі в реанімації у стабільно важкому стані kv.npu.gov.ua

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