Під Харковом знайшли тіло ветерана АТО, його шукали тиждень. Фото

У селі Лизогубівка Харківської області знайшли мертвим ветерана АТО Олександра Фрайтага.

Як передає KHARKIV Today, про зникнення чоловіка 1989 року народження повідомила його дружина Тетяна ще вранці 8 березня.

"Вийшов з дому і йшов в сторону зупинки, але міг повернути в ліс і піти в сторону Васищевого. Без документів, без посвідчення, без телефону – без нічого", – повідомляла вона.

Його тіло виявили в селі вдень 13 березня. Причина смерті невідома, однак дружина підозрює, що його вбили.

Олександр Фрайтаг Facebook

Олександр Фрайтаг (зліва) Facebook

Олександр Фрайтаг знайдений мертвим під Харковом Facebook

У зоні АТО Фрайтага поранили в голову, в результаті чого він отримав інвалідність. У чоловіка залишився син, якому півтора року.

Олександр Фрайтаг Facebook

У чоловіка залишився маленький син і дружина Facebook

У суботу, 14 березня, чоловіка поховали.

Ветерана АТО Олександр Фрайтаг поховали в Лизогубівці Facebook

Ветерана АТО Олександр Фрайтаг поховали в Лизогубівці Facebook

Ветерана АТО Олександр Фрайтаг поховали в Лизогубівці Facebook

Ветерана АТО Олександр Фрайтаг поховали в Лизогубівці Facebook

Як писав OBOZREVATEL, з початку березня на Донбасі було ліквідовано понад 20 терористів, ще більше 30 отримали поранення. Такою була відповідь захисників України на регулярні провокації з боку окупантів.

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