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Під Харковом жінка купила будинок з людськими останками: деталі моторошної НП

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У місті Чугуїв (Харківська область) жінка знайшла людські останки в новопридбаному будинку.

Інформацію про інцидент правоохоронці отримали 30 серпня близько 17:00, повідомляє прес-служба обласної поліції.

"За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини", – йдеться в повідомленні.

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Залишки доставили на експертне дослідження. Дані про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Ілюстрація. Останки людини

Ілюстрація. Останки людини

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом в автомобілі був виявлений труп чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Загиблому було близько 50 років.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
Національна поліція України смерть вбивство
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